Deux hauts cadres de FTX plaident coupables de fraude

Deux hauts cadres de FTX plaident coupable pour fraude. Ils risquent entre 50 et 110 ans de prison.

Les cadres de FTX proches de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison et Zixiao “Gary” Wang, ont décidé de plaider coupable de fraude et coopèrent aujourd’hui avec les procureurs. Le duo a été inculpé “pour leur rôle dans la fraude qui a contribué à l’effondrement de FTX”, expliquait Damian Williams, procureur général du District Sud de New York durant une conférence de presse.

Caroline Ellison, ancienne PDG de la société fille de FTX, Alameda Research, et ancienne petite amie de SBF, a plaidé coupable de sept chefs d’inculpation et risque jusqu’à 110 ans de prison. L’ancien cofondateur de FTX, Gary Wang, plaidait, quant à lui, coupable de quatre chefs d’inculpation et fait face à 50 ans d’emprisonnement. Selon leur niveau de coopération, cependant, les peines pourraient être plus légères. La paire est aussi accusée au civil, pour fraude, par la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Future Trading Commission (CFTC). Tous deux ont été relâchés sur caution (250 000 $).

Cette annonce a été faite alors que Sam Bankman-Fried est extradé des Bahamas vers New York. L’avocat de Gary Wang, Ilan Graff, déclarait que son client a “accepté la responsabilité de ses actions et prend très sérieusement acte de ses obligations en tant que témoin coopérant”, selon The Washington Post.

Malgré leur coopération, la SEC n’a pas mâché ses mots dans son affaire contre Caroline Ellison et Gary Wang : “Mr Bankman-Fried, Mme Ellison et Mr Wang étaient des participants actifs dans un schéma visant à dissimuler des informations matérielles aux investisseurs de FTX”, déclarait le vice-directeur de la SEC, Sanjay Wadhwa. “En détournant subrepticement les fonds des clients de FTX vers les comptes de Alameda, les défendants ont caché les risques réels qu’encourraient les investisseurs et clients de FTX.”

SBF, de son côté, est accusé de nombreux chefs d’inculpation par plusieurs agences, y compris la SEC, le Département de la Justice et la CFTC. Il y a notamment la fraude envers les investisseurs et clients de FTX pour plus de 1,9 milliard de dollars, plusieurs accusations de fraude électronique, conspiration de fraude envers les investisseurs en partageant de fausses informations et détournement des fonds des clients. La CFTC accuse aussi Sam Bankman-Fried et ses complices d’avoir “volé des centaines de millions de dollars dans des ‘prêts’ peu documentés d’Alameda”, fonds qui ont ensuite été utilisés pour acheter des biens immobiliers et faire des dons en politique.