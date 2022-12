Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, accepte l’extradition vers les États-Unis

Sam Bankman-Fried accepte son extradition vers les États-Unis. Il fera face à huit chefs d'accusation.

Lorsque le Bureau du Ministre de la Justice des Bahamas annonçait avoir arrêté l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, il précisait que l’ancien PDG avait de grandes chances d’être extradé à la demande des États-Unis. Une petite semaine après cette déclaration, il s’avère que c’est bien le cas : SBF a signé les papiers de son extradition.

Selon le dossier de mise en examen, Sam Bankman-Fried fait face à huit chefs d’inculpation pour fraude électronique, fraude sur les matières premières, fraude en valeurs mobilières et bien davantage. Plus particulièrement, la SEC accuse le fondateur d’avoir “orchestré une fraude massive sur plusieurs années” pour “son propre avantage personnel et pour aider à faire croître son empire crypto.” Le Département de la Justice américain l’accuse de fraude sur les matières premières et fraude en valeurs mobilières, d’avoir conspiré pour escroquer les investisseurs et violé les lois électorales fédérales en donnant à des groupes politiques davantage qu’il n’est légalement autorisé.

Il fera face à huit chefs d’accusation

Sam Bankman-Fried avait à l’origine l’intention de se battre contre son extradition, mais il indiquait il y a quelques jours qu’il avait changé d’avis. Il va donc retourner aux États-Unis pour faire face à ces accusations, une décision qui pourrait lui être bénéfique à court terme. Lorsque l’ancien PDG avait été arrêté aux Bahamas, la caution lui avait été refusée. Aux États-Unis, il est possible qu’il puisse être libéré sur caution.

Sam Bankman-Fried avait précédemment déclaré qu’il “n’avait jamais tenté de commettre la moindre fraude” et qu’il ne pensait pas être pénalement responsable de la chute de FTX. The New York Times rapporte qu’un avocat de la défense représentant SBF aux Bahamas a déclaré qu’il retournait aux États-Unis parce qu’il “souhaite faire les choses bien pour les clients et c’est vraiment ce qui a motivé sa décision.”