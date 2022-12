Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG de FTX, arrêté aux Bahamas

Sam Bankman-Fried arrêté aux Bahamas. Il devrait être extradé rapidement aux États-Unis où un procès l'attend.

Il semblerait que l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried ne témoignera pas dans le Congrès finalement. L’homme a été arrêté aux Bahamas, il devrait être extradé rapidement vers les États-Unis pour faire face à son procès.

La nouvelle de son arrestation est assez surprenante étant donné l’annonce il y a quelques jours du Département de la Justice qui disait examiner “de près” son rôle dans l’effondrement de l’exchange de crypto, qui devrait laisser sur le carreau plus d’un million d’investisseurs individuels. Le Département de la Justice avait fait cette déclaration pendant une réunion avec l’équipe en charge de la faillite de l’exchange pour discuter si FTX avait ou non déplacé de manière illégale des centaines de millions de dollars juste avant de se déclarer en faillite à la fin du mois de novembre.

Sam Bankman-Fried devait témoigner devant le Congrès au House Financial Services Committee ce jeudi. Cependant, comme le procureur Damian Williams l’expliquait, Sam Bankman-Fied a été placé en garde à vue avec des chefs d’accusation qui seront explicités très bientôt.

“Clairement, j’ai fait de nombreuses erreurs. Il y a des choses pour lesquelles je donnerais tout ce que j’ai pour les refaire”, tentait-il d’expliquer au New York Times. “Je n’ai jamais tenté de commettre la moindre fraude envers qui que ce soit.”

Le gouvernement des Bahamas est aussi accusé de complicité, par FTX elle-même. Les avocats de l’entreprise ont déclaré que les Bahamas, en tant qu’entité gouvernementale, avait aidé Sam Bankman-Fried à déplacer ces fonds juste avant la déclaration de mise en faillite.

Sam Bankman-Fried avait laissé sa place de PDG de FTX en novembre, il fut remplacé par John J. Ray III, qui avait déjà supervisé la faillite de Enron. Dans ses déclarations au Congrès, il peignait un tableau très peu reluisant de ses dernières opérations. FTX avait ainsi dépensé 5 milliards de dollars fin 2021, début 2022, “achetant de nombreuses sociétés, réalisant autant d’investissements, la plupart ne valant peut-être qu’une fraction du montant qu’ils ont été achetés”, réalisant de nombreux prêts et paiements pour plus d’un 1 milliard de dollars à “des insiders”. Ces fonds étaient aussi très liés à l’argent d’une autre entreprise de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, qui utilisait aussi les fonds des clients pour du trading à haut risque.

Sam Bankman-Fried pourrait passer de très longues années en prison. La fraude par courrier et la fraude bancaire pourraient à elles seules lui valoir la prison à vie sans liberté conditionnelle. L’ancienne PDG de Theranos, Elizabeth Holmes, et le COO, Sunny Balwani, ont récemment été condamnés à 11 et 12 ans de prison, respectivement, pour leur implication dans la fraude de leur entreprise. Bernie Madoff avait écopé de 150 ans de prison en 2009 et en 2006, Jeff Skilling a écopé de 24 ans de prison pour son rôle dans la chute d’Enron.

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022