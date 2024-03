Rendez-vous le 10 juin pour le lancement de l’Apple WWDC 2024 !

La prochaine Conférence Mondiale des Développeurs devrait apporter des mises à jour sur toutes les plateformes logicielles d'Apple.

Considérée comme l’un des événements technologiques les plus importants, la 35ᵉ conférence annuelle des développeurs mondiaux (WWDC) d’Apple se prépare à dérouler son tapis virtuel du 10 au 14 juin. La séance d’ouverture, ou “keynote”, aura lieu le 10 juin sur le campus Apple Park à Cupertino, en Californie.

La WWDC étant habituellement axée sur le logiciel, les fans de la marque à la pomme peuvent s’attendre à un aperçu du travail effectué par Apple autour de l’IA ces derniers mois. En outre, des fuites suggèrent que la firme de Cupertino présentera une série de mises à jour, incluant iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15 et watchOS 11. Il est également probable que la société révèle visionOS 2, le prochain système d’exploitation pour le récent casque Apple Vision Pro.

