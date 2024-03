Ready Player Two : Tout ce que nous savons sur sa possible réalisation

La sortie de "Ready Player Two" est-elle prévue ? Le premier volet a conquis le public, cependant, la suite écrite par Ernest Cline a reçu des critiques mitigées. Est-ce que cela pourrait compromettre la réalisation du second film ?

Préparation de la suite de Ready Player One

Le succès du film Ready Player One en 2018 avait laissé présager une suite. C’est désormais confirmé : Ready Player Two est bel et bien en préparation. Basé sur le roman d’Ernest Cline publié en 2011, Ready Player One met en scène Tye Sheridan dans le rôle de Wade Watts, un adolescent de l’Ohio qui s’immerge dans un univers de réalité virtuelle appelé OASIS.

Spielberg rejoint l’équipe de production

Après des années de silence concernant une éventuelle suite à Ready Player One, la dernière nouvelle révèle que Steven Spielberg est impliqué dans Ready Player Two. Le légendaire réalisateur hollywoodien a dirigé Ready Player One en 2018, mais il ne dirigera pas le nouveau film. Au lieu de cela, Spielberg a révélé qu’il serait producteur du film encore non confirmé. “Nous sommes en phase de découverte, essayant de déterminer ce qui suit“, a-t-il suggéré, laissant entendre que le projet en est encore à ses débuts.

Retour du casting original ?

Si Warner Bros. décide de continuer avec un film Ready Player Two, Olivia Cooke reprendra probablement son rôle de Samantha Cook/Art3mis, présent dans les deux livres. Quant à Tye Sheridan, il est prêt à reprendre son rôle pour une suite. Cependant, il est encore incertain de savoir qui serait prêt à revenir, d’autant plus que le temps passé entre les deux films est conséquent.

Réception mitigée du livre Ready Player Two

Le synopsis officiel de Penguin Random House pour Ready Player Two est prometteur. Cependant, les critiques pour Ready Player Two ont été largement décevantes. Si le film devait voir le jour, il serait peut-être judicieux de s’éloigner du roman. De plus, le film Ready Player One a apporté des changements significatifs par rapport au livre, pour le meilleur.