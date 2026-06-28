RAM et SSD plus chers pour durer : l’alerte froide de Lenovo

Lenovo estime que les prix de la mémoire ne reviendront pas à leur niveau d’avant 2025. Derrière, l’IA aspire une bonne partie de la production.

En bref Lenovo voit des prix durablement plus hauts.

L’IA aspire la capacité mémoire mondiale.

Xbox et Apple montrent déjà l’impact.

Vous risquez de payer votre RAM et votre stockage plus cher pendant longtemps. Et cette fois, le message ne vient pas d’un commentateur alarmiste, mais de Lenovo.

Une mauvaise nouvelle qui sent la durée

Lors d’une conférence récente, Lenovo a expliqué que les prix de la DRAM et de la NAND ne reviendraient pas à leurs niveaux d’avant 2025. Le mot « jamais » a bien été lâché, même si, d’après ComputerBase, c’était présenté sur le ton de la blague. Sauf que derrière la vanne, le message restait le même, des tarifs plus élevés seraient la nouvelle norme à l’horizon 2030 et au-delà. Pas franchement rassurant.

L’IA prend la place, le grand public paie

Le fond du problème, c’est l’IA. Les datacenters qui font tourner les grands modèles de langage et les autres outils du genre achètent une énorme part de la capacité disponible chez les trois gros acteurs, Samsung, Micron et SK Hynix.

Pourtant, l’industrie essaie de suivre. Micron et SK Hynix construisent de nouvelles usines et ajoutent de la capacité. Mais ça ne suffit visiblement pas à combler le trou. Les prix de la mémoire et du stockage ont un peu reflué depuis le pic d’avril, oui, mais ils restent encore plusieurs centaines d’euros au-dessus des niveaux d’il y a un an. Résultat, le marché respire à peine.

Micron pointe Apple, sans vraiment le nommer

Cette semaine, le directeur commercial de Micron, Sumit Sadana, a laissé entendre au Wall Street Journal qu’un très gros client avait sa part de responsabilité. Il n’a pas cité Apple directement, mais l’allusion au groupe de Cupertino était assez claire.

Sumit Sadana a raconté avoir dit à certains clients très agressifs sur les prix que ce n’était pas constructif. Il a ajouté, en substance, que les marges trop faibles et les mauvais prix avaient freiné les investissements du secteur en 2023. Or Micron fournit justement à Apple des puces DRAM et NAND pour les iPhone, Mac et iPad. Et Apple pousse souvent pour des contrats d’achat longs, là où d’autres se contentent d’accords sur six à douze mois.

Le jeu vidéo et les appareils grand public prennent le coup

L’effet se voit déjà. Xbox a encore relevé ses prix, et Apple a annoncé cette semaine des hausses plus larges. Timing impeccable, si on aime l’ironie.

Le patron sortant d’Apple avait d’ailleurs prévenu une semaine plus tôt, toujours au Wall Street Journal, en comparant la pénurie à une « crue centennale ». Selon lui, la demande en mémoire à large bande pour les serveurs d’IA réduit l’offre destinée aux appareils grand public, y compris des machines comme le MacBook Neo. En gros, la course à l’IA ne gonfle pas seulement les datacenters, elle vide aussi votre panier.