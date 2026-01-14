Micron prévoit une pénurie de RAM persistante jusqu’en 2028, dopée par la demande en IA

Le fabricant Micron estime que la pénurie de mémoire vive devrait se prolonger jusqu'en 2028, en raison d'une demande soutenue liée à l'intelligence artificielle, et qu'aucune amélioration notable n'est attendue tant que cette tendance ne ralentit pas.

Tl;dr Crise de la RAM : prix élevés jusqu’en 2028.

La demande en centres d’IA aggrave la pénurie.

Micron se concentre sur les marchés professionnels, pas grand public.

Un secteur technologique sous pression

À l’heure où la pénurie de RAM bouleverse l’ensemble du secteur technologique, difficile pour les consommateurs de ne pas remarquer la flambée des prix. Du côté des PC portables et fixes jusqu’aux consoles et SSD, le renchérissement devient préoccupant. Plusieurs acteurs majeurs du secteur, à commencer par Micron, estiment aujourd’hui que cette situation risque fort de s’étirer… jusqu’à l’horizon 2028.

L’ombre des centres d’intelligence artificielle

En coulisse, une cause majeure émerge : la course effrénée à l’équipement des data centers spécialisés dans l’IA. La multiplication de ces infrastructures tire toujours plus fort sur la corde déjà tendue de la production mémoire. Selon Christopher Moore, vice-président marketing chez Micron, le marché « croît à un rythme absolument phénoménal », poussant tous les grands fabricants à réorienter leurs priorités vers ces clients professionnels exigeants. Conséquence directe : même si le grand public n’est pas complètement délaissé, il reste aujourd’hui clairement relégué au second plan.

Pénurie persistante et adaptation industrielle laborieuse

Face à cette tension sans précédent, les industriels peinent à élargir leur capacité de production. Construire une nouvelle « clean room » ou adapter une usine existante relève d’un véritable marathon industriel. Christopher Moore illustre bien ce délai incompressible : « Aucune réelle augmentation significative de notre production ne sera visible avant 2028 ». Même en ayant anticipé avec un chantier lancé en Idaho il y a trois ans, il faudra patienter plusieurs années supplémentaires pour voir les premiers effets concrets sur le marché.

Pour saisir la complexité du problème, voici quelques points clés :

transformer une ligne existante prend du temps et réduit temporairement les rendements. Saturation sectorielle : toute l’industrie est en course, pas seulement Micron.

Avenir incertain pour les consommateurs

La réalité actuelle laisse présager des hausses durables sur tout type d’appareils intégrant de la mémoire vive. De futurs produits emblématiques comme la Steam Machine ou certains casques VR pourraient devenir inaccessibles au plus grand nombre si la tendance ne s’inverse pas rapidement. Espérer un retour à la normale avant 2028 semble donc illusoire tant que l’industrie devra « satisfaire une demande IA aussi pressante ».