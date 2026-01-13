Google dynamise l’expérience d’achat avec son nouveau cadre de commerce axé sur les agents

Les marchands peuvent interagir avec les clients via un assistant virtuel personnalisé et proposer des offres exclusives au moment de l’achat.

Tl;dr Google présente le Universal Commerce Protocol (UCP) pour simplifier le e-commerce avec l’intelligence artificielle.

Les acheteurs peuvent utiliser le paiement express, découvrir des produits associés et exploiter leurs points fidélité directement depuis la recherche Google.

Les commerçants profitent du « Business Agent » et de « Direct Offers », avec un écosystème collaboratif incluant Shopify, Etsy, Walmart et Visa.

Nouveaux standards pour le commerce en ligne

Depuis peu, un vent de nouveauté souffle sur le secteur du e-commerce : Google vient d’annoncer le lancement du Universal Commerce Protocol, ou UCP. Cette initiative vise à transformer la manière dont nous faisons nos achats en ligne, s’appuyant sur les capacités de l’intelligence artificielle. Ce protocole ouvert entend faciliter la tâche aussi bien aux consommateurs qu’aux commerçants, tout en impliquant de grands noms de l’écosystème.

L’IA au service des acheteurs et des commerçants

Parmi les avancées concrètes, trois fonctionnalités retiennent l’attention. D’abord, un mode « paiement express » fait son apparition dans la recherche Google. Concrètement, il devient possible de finaliser un achat pour certains produits éligibles directement via le moteur de recherche, en utilisant d’abord Google Pay, bientôt rejoint par PayPal. S’y ajouteront prochainement la découverte de produits associés et l’utilisation de points fidélité.

Du côté des vendeurs, deux nouveautés méritent d’être soulignées. Le « Business Agent », sorte d’assistant virtuel qui répondra aux questions des clients tout en conservant l’identité propre à chaque marque — voilà ce que promet cette brique technologique. Ce service sera accessible dès demain chez des enseignes comme Lowe’s, Michaels, ou encore Reebok. En parallèle, la fonctionnalité « Direct Offers » permettra désormais aux marchands partenaires d’afficher des offres exclusives directement dans le mode IA, au moment précis où les clients sont prêts à passer commande.

Un écosystème renforcé autour d’UCP

Ce qu’il faut retenir également, c’est la démarche collaborative qui a présidé à la conception du UCP. Non seulement il se veut compatible avec les protocoles industriels existants tels qu’Agent2Agent, mais il a également été co-développé main dans la main avec des géants comme Shopify, Etsy et Walmart. Le protocole a su rallier un large éventail d’acteurs majeurs – citons notamment Macy’s, Stripe, ou encore l’incontournable Visa.

En somme, ce rapprochement inédit entre moteurs de recherche, plateformes marchandes et prestataires de paiement vise une ambition claire : simplifier l’expérience d’achat en ligne à toutes les étapes — depuis le choix du produit jusqu’à l’après-vente. Une évolution qui pourrait bien redéfinir nos habitudes numériques dans les mois à venir.