Qu'est-ce que True Tone sur l'Apple iPhone ? Devriez-vous l'utiliser ? Comment activer ou désactiver ce réglage ? On vous dit tout.

Dans le monde de l’industrie mobile et de la fidélité visuelle sur les écrans modernes, l’iPhone est au sommet de la pyramide. Avec la récente sortie de l’iPhone 15, vous avez entre les mains ce qui se fait de mieux avec l’écran Super Retina XDR. Mais vous avez peut-être aussi des questions concernant un paramètre en particulier, True Tone. Il s’agit d’un réglage visant à tirer profit de la technologie apparue sur l’iPhone 8 et jusqu’à la correction automatique des couleurs qui apparaissent à l’écran. Cependant, certains se plaignent d’une fidélité des couleurs et d’une qualité générale en baisse. D’autres constatent aussi une autonomie qui fond plus rapidement avec cette option activée. À quoi correspond donc True Tone ? Devriez-vous l’activer ou non ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que True Tone sur iPhone ?

True Tone est un réglage présent sur de nombreux appareils Apple permettant d’ajuster la couleur de l’écran selon la luminosité ambiante de votre environnement. Activé par défaut, True Tone utilise des capteurs du téléphone pour ajuster l’intensité des couleurs de l’écran avec ce qui vous entoure, ceci pour tenter d’agresser le moins possible vos yeux. Le système ajuste la balance des blancs selon la luminosité ambiante pour un rendu plus naturel.

Plus précisément, selon les sources de lumière, les températures de couleur sont différentes, puisque les lumières n’émettent pas une lumière totalement blanche. Lumière d’une bougie, lumière fluorescente, lumière du Soleil, True Tone récupère les informations de votre environnement proche et ajuste automatiquement l’écran pour correspondre à la source en question.

True Tone est disponible sur un grand nombre d’appareils Apple, à partir de l’iPhone 8, l’iPhone SE deuxième génération et l’iPad 9ᵉ génération. La liste complète des appareils compatibles est à retrouver sur le site d’Apple.

Devriez-vous utiliser True Tone ?

Certains utilisateurs qui n’ont pas une très bonne vue pourraient ne pas constater la différence avec True Tone activé ou non, dans la mesure où, justement, le rendu est censé ne pas être perceptible. True Tone doit cependant permettre de réduire l’effort oculaire en ajustant le rendu à l’écran selon votre environnement, et cela fera paraître les images de manière plus naturelle pour ces mêmes raisons.

Cependant, certains utilisateurs constatent que True Tone réduit la fidélité visuelle des photos et vidéos visionnées sur l’iPhone. Bien que cela ne soit pas vrai (True Tone n’ajuste pas la résolution ou la qualité visuelle), le réglage influe sur les couleurs de votre écran, ce qui peut être perçu comme une réduction d’éclat.

Il est aussi très probable que, comme avec n’importe quel autre processus sur l’iPhone, True Tone utilise une fraction de la puissance de traitement et de l’autonomie, mais les différences sont souvent négligeables, comme démontré par le mythe qui veut que réduire le point blanc de l’iPhone confère une autonomie illimitée. Il y a des solutions bien plus efficaces pour préserver l’autonomie, comme la réduction de la luminosité de l’écran ou le mode économie d’énergie.

Si vous souhaitez tester votre appareil avec et sans True Trone pour vous faire un avis, sachez qu’il est très facile de désactiver ce réglage activé par défaut. Pour ce faire :

Allez dans l’app Réglages. Tapotez sur Écran et luminosité. Positionnez le curseur True Tone sur désactivé.

Naturellement, pour réactiver la fonctionnalité, revenez dans ce même menu et ajustez le curseur sur la position “activé”.

Dans cette section, vous pourrez aussi ajuster d’autres réglages concernant la luminosité sur votre téléphone ou même utiliser le Mode Sombre, lequel a été pensé et conçu pour que l’écran soit moins agressif pour vos yeux. Night Shift est un autre réglage qui fait passer les couleurs sur votre écran du côté chaud du spectre, ce qui aide encore à moins tirer sur vos yeux.