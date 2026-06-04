Quand Michael J. Fox et Arnold Schwarzenegger faillirent s’associer dans un film de science-fiction des années 80

Dans les années 1980, un projet de film de science-fiction ambitieux a été imaginé, réunissant à l’écran Michael J. Fox et Arnold Schwarzenegger. Malgré le potentiel de cette association inattendue, le film n’a jamais rencontré le succès escompté.

Tl;dr « L’Aventure intérieure » a failli réunir Schwarzenegger et Fox.

Le film est devenu un succès critique malgré son flop commercial.

Dennis Quaid et Martin Short ont apporté l’alchimie parfaite.

Un duo inattendu évité de justesse

À la fin des années 1980, les studios hollywoodiens raffolaient des comédies d’action en duo, misant sur la recette éprouvée du « buddy movie » détonant. L’idée d’associer deux personnalités radicalement opposées avait déjà fait ses preuves, comme dans « 48 Hrs. » de Walter Hill, ou encore dans le surprenant « Jumeaux », où Arnold Schwarzenegger donnait la réplique à Danny DeVito. Pourtant, derrière les coulisses, un autre projet ambitieux a bien failli voir le jour : un film qui aurait réuni Schwarzenegger et Michael J. Fox, rien de moins. Cette version de L’Aventure intérieure (« Innerspace ») ne verra jamais le jour, au grand soulagement de certains.

Une genèse mouvementée pour un projet hors-normes

Tout commence avec un scénario initial imaginé par Chip Proser, dont la trame s’inspire ouvertement de « Le Voyage Fantastique : une personne miniaturisée évolue à l’intérieur du corps d’un autre. À ce stade, c’est le tandem improbable formé par Schwarzenegger et Fox qui tient la corde pour incarner les rôles principaux. Mais ce script, jugé trop sérieux et peu convaincant, peine à séduire les réalisateurs sollicités, notamment Joe Dante. Même le scénariste recruté ensuite, Jeffrey Boam, avouera plus tard avoir refusé plusieurs fois avant d’accepter : « L’idée était tellement absurde… ils pensaient vraiment à Michael J. Fox dans le corps d’Arnold Schwarzenegger. »

Dante change la donne et trouve la bonne formule

Finalement, poussé par l’insistance des producteurs et séduit par l’enthousiasme de pointures comme Steven Spielberg, Boam se laisse convaincre : il revisite entièrement le script, lui conférant une dimension loufoque assumée qui séduit tout Hollywood. Le projet suscite l’intérêt de réalisateurs renommés – citons notamment Dick Donner, John Carpenter, ou encore Spielberg lui-même. Mais c’est finalement Dante qui s’empare du projet en décidant d’écarter le duo star initial pour miser sur une dynamique nouvelle.

Voici les raisons principales pour lesquelles ce choix s’est révélé décisif :

Dennis Quaid , dans le rôle du pilote Tuck Pendleton, insuffle une assurance décontractée.

, dans le rôle du pilote Tuck Pendleton, insuffle une assurance décontractée. Martin Short , parfait en caissier hypocondriaque, apporte la touche comique attendue.

, parfait en caissier hypocondriaque, apporte la touche comique attendue. L’alchimie entre les deux acteurs dynamise l’ensemble du film.

Un succès critique, un flop commercial

Sorti à l’été 1987 sous la bannière « Steven Spielberg presents », « L’Aventure intérieure » bénéficiait d’un solide capital sympathie et d’une réalisation portée par l’expérience de Dante après « Gremlins ». Pourtant, malgré des critiques globalement favorables, le film peine à trouver son public – la faute à une campagne marketing maladroite. Sa célèbre affiche montrant une capsule miniature n’éclairait guère les spectateurs sur le véritable ton du film. Finalement, même si la version avec Schwarzenegger et Fox aurait pu garantir un démarrage plus fracassant au box-office selon Warner Bros., il est difficile d’imaginer que le résultat final aurait eu autant de charme ni de cohérence.

« L’Aventure intérieure » est peut-être passé à côté du succès commercial, mais il demeure une curiosité réjouissante et audacieuse du cinéma américain des années 1980.