Arnold Schwarzenegger : 25 millions de dollars pour un flop de la science-fiction

Arnold Schwarzenegger a empoché 25 millions de dollars pour jouer le rôle principal dans un film de science-fiction désormais oublié qui s'est avéré être un échec commercial.

Tl;dr Arnold Schwarzenegger a connu des échecs cinématographiques majeurs.

Le film « The 6th Day » fut un échec commercial et critique en 2000.

Les critiques ont reproché au film d’être un pastiche de précédents succès de Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger : un parcours cinématographique en dents de scie

Arnold Schwarzenegger est indéniablement une légende du grand écran. Cependant, même les légendes ont leurs moments de faiblesse. Le célèbre acteur autrichien a connu quelques échecs majeurs dans sa carrière. Par exemple, un de ses films de 1979 a même atteint le niveau zéro sur Rotten Tomatoes. Heureusement, son interprétation dans « The Terminator » lui a permis d’obtenir un score parfait de 100%.

Des hauts et des bas dans la filmographie de Schwarzenegger

Entre ces deux extrêmes, la filmographie de Schwarzenegger est pour le moins hétérogène, oscillant entre des grands classiques comme « Terminator 2: Judgment Day » et « Total Recall » et des échecs notoires comme « Batman & Robin » et « End of Days ». Ce dernier film a été qualifié par David Ansen de Newsweek comme un « thriller tapageur et friand d’effets spéciaux » qui « rassemble des morceaux d’une douzaine d’autres films en un nouveau composé toxique ».

« The 6th Day », un échec retentissant

En 2000, Schwarzenegger revient sur grand écran avec « The 6th Day », un autre thriller d’action qui, à l’instar de « End of Days », assemble des éléments d’autres films en une combinaison indigeste de clichés de science-fiction. Malheureusement, contrairement à « The Terminator », « The 6th Day » n’a pas réussi à rapporter d’argent.

Malgré une tentative audacieuse d’innover avec une intrigue centrée sur le clonage humain, le film a été un désastre financier et critique. Il a été largement critiqué pour son manque d’originalité, avec des critiques faisant remarquer que de nombreux éléments du film semblaient avoir été « empruntés » à d’autres films de science-fiction plus réussis.

Un film qui n’a pas su convaincre

« The 6th Day » n’a pas réussi à convaincre ni le public, ni les critiques. Avec une note de 40% sur Rotten Tomatoes et une moyenne de 5 sur 10, le film est loin d’être un succès. De nombreux critiques ont jugé que le film était une sorte de pastiche de l’action et de la science-fiction, avec des éléments « empruntés » à d’autres films plus réussis. Un échec cuisant pour Arnold Schwarzenegger, qui a marqué un tournant dans sa carrière d’acteur.