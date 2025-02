Fubar saison 2 : la diffusion sur Netflix est prévue pour 2025

Netflix annonce le retour de la série télévisée Fubar avec Arnold Schwarzenegger.

Tl;dr Le show de Netflix Fubar avec Arnold Schwarzenegger revient pour une saison 2.

Carrie-Anne Moss rejoint le casting en tant qu’ex-amante et potentielle antagoniste de Luke, le personnage principal.

Malgré les problèmes de santé de Schwarzenegger, la production de la saison 2 se déroule comme prévu.

Une deuxième saison pour Fubar

Netflix a confirmé le retour de la série Fubar, menée par Arnold Schwarzenegger, pour une deuxième saison qui devrait arriver cette année, bien que la date précise reste à définir. La série a été citée parmi de nombreux autres projets dans une vidéo promotionnelle pour les sorties prévues en 2025 par Netflix.

De nouveaux enjeux et de nouveaux visages

Dans Fubar, Schwarzenegger incarne Luke Brunner, un agent de la CIA vieillissant qui découvre que sa fille fait également partie de l’agence, rendant sa dernière mission plus compliquée. La première saison, diffusée en 2023, s’est rapidement hissée au sommet des charts de Netflix, restant en tête pendant plusieurs semaines après sa sortie. Peu après, Netflix a confirmé qu’une deuxième saison de Fubar était en préparation.

L’actrice Carrie-Anne Moss rejoindra le casting pour cette deuxième saison, interprétant une « ancienne espionne est-allemande » qui est l’ex-amante de Luke. Son personnage semblerait être l’antagoniste de la prochaine saison, comme l’indique le synopsis officiel qui mentionne « une ancienne flamme du passé de Luke… menace de détruire le monde. »

Un retour attendu malgré les obstacles

La santé d’Arnold Schwarzenegger a récemment fait l’objet d’inquiétudes après que l’acteur a subi trois opérations à coeur ouvert et s’est fait poser un pacemaker. Cependant, il a rassuré ses fans en affirmant que cette procédure n’affecterait pas la production de la deuxième saison de Fubar. Malgré des critiques mitigées pour la première saison, Fubar a offert à Arnold Schwarzenegger une plateforme pour démontrer son sens de l’humour et ses talents d’action. Il sera intéressant de voir l’acteur revenir dans son élément, en interaction avec Moss et l’actrice Monica Barbaro, récemment nommée aux Oscars.

La première saison de Fubar a été diffusée en mai 2023, il est donc plausible que Netflix vise la même fenêtre de sortie pour la deuxième saison. En tenant compte du nombre de téléspectateurs attirés par la première saison, il serait logique de tenter de reproduire ce succès et de préparer le terrain pour une troisième saison de Fubar.