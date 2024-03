Tout savoir sur la Saison 2 de FUBAR : Confirmation, casting et plus encore

La série originale Netflix, FUBAR, a tenu sa promesse de nous offrir de l'action classique à la Arnold Schwarzenegger dans sa première saison. Mais peut-on s'attendre à une deuxième saison ?

Tl;dr La série originale Netflix “FUBAR” confirme une saison 2.

Arnold Schwarzenegger reviendra dans son rôle principal.

Le tournage de la saison 2 commencera en avril 2024.

Le scénario de la saison 2 se concentrera sur les relations personnelles des protagonistes.

Le retour d’Arnold Schwarzenegger dans “FUBAR”

Les fans de l’icône de l’action, Arnold Schwarzenegger, seront ravis d’apprendre que la série originale de Netflix, FUBAR, revient pour une deuxième saison. Schwarzenegger, dans son premier rôle principal à la télévision, a su captiver le public avec une action digne de ses classiques.

La confirmation de la saison 2

La confirmation de la saison 2 a été annoncée par Schwarzenegger lui-même lors de l’événement fan de Netflix, Tudum. La série a dominé les charts Netflix pendant deux semaines, se positionnant ainsi comme l’un des plus grands succès de la plateforme en 2023.

Un casting prometteur

La distribution de la saison 2 promet de nous tenir en haleine. Schwarzenegger reprendra son rôle de Luke Brunner, aux côtés de Monica Barbaro qui interprète sa fille Emma Brunner. Leur dynamique père-fille est un élément clé de la série.

Que nous réserve la saison 2 ?

La deuxième saison de FUBAR se concentrera sur les relations interpersonnelles complexes des protagonistes. La première saison a laissé plusieurs triangles amoureux non résolus et la deuxième saison devra les démêler. Le pouvoir véritable de l’histoire de la saison 2 de FUBAR viendra de l’exploration des relations d’Emma et de Luke.