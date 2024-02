Linda Hamilton clarifie son avenir dans la franchise Terminator : “C’est du passé”

Linda Hamilton, vedette de Terminator, clarifie les rumeurs concernant son éventuel retour dans la célèbre saga de science-fiction. Est-ce que la star fera son grand retour sur grand écran?

Adieu Terminator : Linda Hamilton quitte la franchise

La célèbre actrice Linda Hamilton, connue pour son rôle de Sarah Connor dans la franchise Terminator, a récemment clarifié sa position quant à une éventuelle participation future. Elle a fermement déclaré que son retour n’était pas à l’ordre du jour. Son personnage emblématique a vu le jour en 1984 dans le tout premier film Terminator, aux côtés d’Arnold Schwarzenegger.

Les performances décevantes de Terminator : Dark Fate

Malgré un retour dans le reboot de 2019, Terminator : Dark Fate, le film n’a pas réussi à redonner vie à la franchise. Avec un box-office plutôt décevant, le futur de la saga reste incertain. Pourtant, James Cameron annonce travailler sur un script pour un septième volet.

Hamilton dit non à un retour

La franchise Terminator pourrait donc connaître une suite, mais sans Linda Hamilton. Elle s’est exprimée sans détour sur le sujet : ”J’en ai fini. Je n’ai plus rien à dire. L’histoire a été racontée, et elle a été épuisée. Pourquoi quelqu’un voudrait la relancer est un mystère pour moi.”

Un nouvel angle pour la franchise ?

Malgré les réserves de Hamilton et un public qui semble se lasser des rebondissements temporels des cyborgs, Cameron pense détenir la clé pour revitaliser la série. Son script de Terminator 7 se concentrerait moins sur les cyborgs et plus sur les dangers de l’intelligence artificielle.