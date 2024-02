Arnold Schwarzenegger pourrait enfin avoir son successeur de Terminator (et les fans seront ravis)

Le prochain film Predator, intitulé Badlands, sera situé dans le futur. Cela pourrait être l'occasion idéale de faire revenir Arnold Schwarzenegger dans la franchise. Ne pensez-vous pas que ce serait un retour spectaculaire pour Schwarzenegger ?

Arnold Schwarzenegger, véritable légende hollywoodienne depuis plus de quatre décennies, pourrait faire son retour dans la franchise Predator. Après des apparitions mitigées dans la saga Terminator, c’est l’occasion pour le célèbre acteur de renouer avec une série qui le propulsa au rang de superstar il y a près de 40 ans.

Disney a récemment annoncé le retour de la franchise Predator avec deux nouveaux films en développement. Le réalisateur Dan Trachtenberg, connu pour son travail sur Prey, est en charge des deux projets. Parmi eux, Badlands, qui sera placé dans le futur, offre une opportunité inédite pour Schwarzenegger de renouer avec la série.

Le choix d’un futur contexte pour Badlands pourrait permettre à Schwarzenegger de reprendre son rôle de Dutch. Le terme « futur » étant suffisamment large pour englober une multitude de potentiels scénarios, cela n’exclut pas la présence de personnages contemporains en tant que protagonistes. Schwarzenegger, toujours en forme près de quatre décennies après la sortie de Predator, pourrait ainsi retrouver son personnage, Dutch, sur grand écran.

En effet, dans le film original Predator, Schwarzenegger incarnait Alan “Dutch” Schaefer, militaire envoyé en mission de sauvetage en Amérique du Sud. Son escouade est progressivement décimée par l’alien chasseur, mais Dutch survit et parvient à piéger et vaincre l’extraterrestre avant d’échapper à une explosion déclenchée par l’alien vaincu. Badlands pourrait fournir un contexte idéal pour le retour de Schwarzenegger dans un rôle actif ou en tant qu’expert chevronné des Predators.

L’expérience de Dutch en matière de lutte contre les Predators en fait un candidat idéal pour diriger la lutte contre ces aliens. Dutch pourrait endosser un rôle similaire à celui de Nick Fury dans la franchise Predator, notamment dans Badlands. Même simplement revoir un nouveau match entre Dutch et les Predators serait divertissant pour les fans.

On en pense quoi ?

Schwarzenegger a toujours été un acteur emblématique de franchises, notamment Terminator et Predator. Le retour de Schwarzenegger dans la franchise Predator pourrait non seulement ravir les fans de longue date, mais aussi insuffler une nouvelle dynamique à la série. C’est une perspective excitante qui pourrait offrir à Schwarzenegger l’opportunité de démontrer une fois de plus son talent en tant qu’acteur d’action légendaire.