Quand Clint Eastwood n’était qu’un second rôle de western

Dans l’Amérique des grandes séries télévisées, le futur Dirty Harry débute discrètement dans un épisode devenu culte de Maverick.

Tl;dr Avant sa célébrité, Clint Eastwood apparaît dans la série Maverick, au cœur du grand âge des westerns télévisés américains.

Dans l’épisode « Duel at Sundown », il incarne un jeune tireur charismatique face à James Garner, dans une intrigue rusée plutôt que violente.

Cette apparition marque un jalon important de sa carrière naissante, avant son ascension vers les westerns italiens et Dirty Harry.

Clint Eastwood avant la célébrité

Alors que l’Amérique télévisuelle vibrait au rythme des grands Westerns, une série comme Maverick s’imposait aux côtés de références telles que Gunsmoke et Bonanza. Pourtant, c’est dans cet univers saturé de héros sans peur que la série créa la surprise : ici, Bret Maverick, incarné par James Garner, préférait les cartes aux armes à feu. Un positionnement rare à l’époque. Mais surtout, ce fut sur ce plateau que le jeune Clint Eastwood, encore inconnu du grand public, fit l’un de ses passages les plus marquants à la télévision.

L’épisode clé : « Duel at Sundown »

Début 1959, alors qu’il venait tout juste de faire ses premiers pas en tant que Rowdy Yates dans Rawhide, Clint Eastwood est invité sur le tournage du 19ème épisode de la saison 2 de Maverick, intitulé « Duel at Sundown ». À cette époque, le comédien de 29 ans peinait encore à décrocher des rôles notables, citons une apparition oubliée dans Alfred Hitchcock Presents, ou même, selon ses propres mots, son pire film avec Ambush at Cimarron Pass. Mais pour l’historien Patrick McGilligan, ce passage sur ABC reste alors son rôle télévisuel le plus conséquent.

Maverick contre Red Hardigan : affrontement inattendu

Dans cette intrigue teintée d’humour et de tension, Clint Eastwood prête ses traits à Red Hardigan, un as du revolver désireux d’épouser Carrie, fille d’un vieil ami du héros. Engagé par Jed Christianson pour briser cette idylle intéressée, Bret Maverick met en place une ruse qui évite un véritable duel sanglant. Et si Clint Eastwood impressionne autant à l’écran que James Garner lui-même (l’épisode est d’ailleurs réalisé par Arthur Lubin, qui gère aussi les intérêts professionnels du futur cow-boy), il se distingue par son charisme instinctif et sa présence déjà magnétique.

Voici ce qui frappe dans cet épisode :

Casting d’exception : deux futurs géants réunis avant leur apogée .

. Atypique : un anti-héros rusé face à un méchant charismatique .

. Nostalgie : le classicisme bienveillant du Western télévisuel.

D’une rivalité télévisuelle aux retrouvailles au cinéma

Ironie du destin : après avoir brièvement incarné un antagoniste mémorable face à James Garner, Clint Eastwood s’est rapidement éloigné des rôles secondaires pour imposer sa marque dans le Western italien puis dans la franchise Dirty Harry. Quant à Garner, il bifurquera vers des projets moins conventionnels comme Nichols. Les deux hommes finiront par se retrouver des décennies plus tard dans le film spatial Space Cowboys, illustrant un parcours où leurs routes n’ont cessé de se croiser… sans jamais totalement se confondre.