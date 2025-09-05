Clint Eastwood a inspiré la création d’un personnage culte de Stephen King

Le célèbre écrivain Stephen King s’est inspiré de l’acteur Clint Eastwood pour façonner l’un de ses personnages les plus emblématiques, ajoutant une dimension cinématographique à son univers littéraire déjà fascinant et apprécié des amateurs de suspense.

Le reflet de Clint Eastwood

Derrière la silhouette inoubliable du Pistolero, héros de la saga The Dark Tower de Stephen King, se cache une inspiration bien précise. Dès sa première apparition en 1982, ce personnage central, errant sur des terres hostiles avec ses revolvers fidèles, évoquait immanquablement les figures mythiques incarnées à l’écran par Clint Eastwood. Stephen King lui-même n’a jamais fait mystère de cette filiation. Par touches subtiles et parfois explicites, il semait au fil des tomes des indices pour ses lecteurs avertis.

Dans The Waste Lands, troisième volet du cycle, l’auteur fait ainsi dire à son jeune héros Jake Chambers devant une affiche représentant Clint Eastwood : « Ce n’est pas lui… mais presque. Ce sont surtout les yeux… Les yeux sont presque les mêmes ». Plus tard, c’est directement Stephen King qui scelle le lien : face à Roland Deschain dans The Song of Susannah, il déclare sans détour : « En tant qu’Homme sans nom — une version fantasmée d’Eastwood — tu étais parfait. Un vrai plaisir d’avancer ensemble ». Cette déclaration ne laisse planer aucun doute sur la référence originelle du créateur.

La controverse autour du choix d’Idris Elba pour incarner le Pistolero

Mais lorsque le projet d’adaptation cinématographique a pris forme sous la houlette de Nikolaj Arcel, un débat inattendu s’est invité : celui de la couleur de peau du héros. L’annonce de la sélection de Idris Elba dans le rôle phare a provoqué une vague de réactions racistes sur les réseaux sociaux, certains fans clamant que le comédien britannique ne correspondait pas à l’image qu’ils s’étaient forgée du Pistolero.

Face à la polémique, Stephen King a tenu à recadrer le débat sur le réseau social X : « La couleur du Pistolero m’indiffère. Je veux juste qu’il sache dégainer vite… et protéger son ka-tet ». Preuve que pour l’écrivain, seule comptait l’essence même du personnage.

L’avenir du Pistolero entre espoirs et déceptions

Le film sorti en 2017, réunissant Idris Elba et Matthew McConaughey, n’a pourtant pas su convaincre ni les fans historiques ni le grand public. Le réalisateur et Stephen King se sont heurtés à un écueil classique : vouloir résumer une fresque épique et sombre en un format PG-13 accessible au plus grand nombre. Résultat : un échec commercial retentissant.

Cependant, tout espoir n’est pas perdu pour les amateurs du cycle mythique. Un projet porté par Mike Flanagan, collaborateur régulier de King — déjà aux commandes d’une adaptation télévisée de Carrie pour Amazon — prévoit de redonner vie à Roland Deschain sous forme de série. Pour incarner ce nouveau Pistolero, la question demeure : qui saura manier le revolver et offrir ce regard aussi perçant que celui d’Eastwood ?

L’héritage complexe d’un anti-héros moderne

En fin de compte, Roland Deschain continue d’exercer une fascination singulière. À travers lui, Stephen King prolonge et réinvente le mythe du justicier solitaire, tout en s’autorisant quelques écarts salutaires avec ses modèles hollywoodiens.