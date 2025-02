Clint Eastwood : le grand méchant de Batman dans un épisode annulé ?

Un épisode annulé aurait pu voir Clint Eastwood endosser le rôle d'un grand méchant de Batman.

Batman et ses redoutables adversaires

Depuis ses débuts, Batman a affronté un cortège de super-vilains mythiques. Dans la série télévisée des années 60, mettant en scène Adam West dans le rôle du chevalier noir, le public a pu découvrir des antagonistes emblématiques tels que le Joker, le Sphinx, Catwoman et le Pingouin. Ces personnages, qui sont devenus les principaux ennemis de Batman, ont également été les premiers à apparaître dans les films de Tim Burton et Joel Schumacher.

Des super-vilains créés spécialement pour la série

Cependant, de nombreux épisodes de la série ont vu Batman et son acolyte Robin affronter des méchants spécialement créés pour le petit écran. Parmi eux, le roi Tut, Egghead et le cowboy Shame ont marqué les esprits. Il est à noter que certains des super-vilains les plus célèbres de Batman, tels que Ra’s al Ghul, Killer Croc, Bane et Harley Quinn, n’avaient pas encore été créés à l’époque de cette série.

Le cas de Deux-Faces

Parmi les adversaires bien connus de Batman qui ont été étonnamment absents de la série figure Deux-Faces, alias Harvey Dent. Ce super-vilain, créé en 1942, était déjà bien établi lorsque la série a commencé à être diffusée. Selon une rumeur persistante, le rôle de Deux-Faces aurait été proposé à un jeune Clint Eastwood. Mais ce projet n’a jamais vu le jour, la série ayant été annulée avant le début du tournage.

Un script inédit transformé en bande dessinée

L’idée d’un épisode mettant en scène Deux-Faces a refait surface en 2013, lorsque le célèbre écrivain de science-fiction Harlan Ellison a publié le synopsis d’un épisode qu’il avait proposé pour la série, intitulé « The Two-Way Crimes of Two-Face ». Ce synopsis a ensuite été adapté en bande dessinée par DC Comics, sous le titre « Batman ’66: The Lost Episode ».

Cette histoire inédite, riche en allitérations et en jeux de mots, met en avant le caractère dual de Deux-Faces, qui utilise une pièce de monnaie pour décider de ses actions. Dans cet épisode, Batman réussit à déjouer les plans de Deux-Faces en remplaçant sa pièce par une fausse. Une preuve supplémentaire que le personnage de Deux-Faces aurait parfaitement trouvé sa place dans l’univers décalé de la série Batman des années 60.