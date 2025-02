Le nouveau procès de DC Comics pourrait menacer sérieusement le Superman de James Gunn

Une nouvelle plainte déposée contre DC Comics pourrait annoncer de sérieux ennuis pour James Gunn et son projet de film sur Superman.

Tl;dr Une nouvelle action en justice menace la sortie du film « Superman ».

Le différend porte sur les droits de diffusion dans plusieurs pays.

La situation pourrait compliquer la relance de l’univers DC par Warner Bros.

Superman, au cœur d’un conflit juridique

Le ciel s’obscurcit pour le film « Superman », dont la sortie est prévue cet été. Le réalisateur James Gunn, célèbre pour sa direction de la trilogie « Guardians of the Galaxy » et de « The Suicide Squad », se trouve actuellement dans une situation délicate. En effet, le domaine du co-créateur de Superman, Joseph Shuster, a déposé une plainte qui pourrait freiner la sortie du film.

Un conflit de droits internationaux

Le domaine de Shuster prétend que Warner Bros. n’a pas les droits pour diffuser « Superman » dans plusieurs pays, dont le Canada, le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Australie. En conséquence, il réclame des dommages-intérêts et une injonction pour mettre fin à une prétendue violation de ces droits. Pour le moment, le montant des dommages-intérêts demandés reste indéterminé, mais est destiné à être établi lors du procès.

Impact sur l’avenir de l’univers DC

Cette situation pourrait compliquer sérieusement les plans de Warner Bros. et de DC Studios, dont James Gunn est maintenant le co-directeur. En effet, ils prévoient de relancer l’univers DC, avec « Superman » comme pierre angulaire de cette entreprise.

Une issue incertaine

Il est difficile de prédire comment les choses vont se dérouler. Toutefois, il est possible que le studio décide de régler cette affaire hors tribunaux pour éviter tout retard dans la sortie du film. Si ce n’est pas le cas, les prochains mois pourraient être tumultueux. Dans tous les cas, cette affaire rappelle que la question des droits d’auteur peut avoir de lourdes conséquences dans l’industrie cinématographique.

En conclusion, cette action en justice pourrait avoir un effet domino sur l’ensemble de l’univers DC que Warner Bros. et James Gunn cherchent à relancer. Le film « Superman » est prévu pour être lancé en salles le 11 juillet 2025. Il reste à voir si ce délai sera respecté.