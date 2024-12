James Gunn opte pour un épisode par semaine pour ses séries DC pour favoriser la discussion

James Gunn annonce que ses séries DC devraient probablement adopter le rythme d'un épisode par semaine à l'avenir, une stratégie qui permettrait, selon lui, d'offrir une émission de qualité et de susciter des discussions parmi les spectateurs.

Le célèbre réalisateur et co-PDG des studios DC, James Gunn, a réaffirmé son intention de maintenir la diffusion de ses séries DCU à un rythme hebdomadaire. Une stratégie qui contraste avec les modèles de diffusion « tout d’un coup » ou échelonnés utilisés par d’autres studios et plateformes de streaming.

Interrogé sur Twitter par un fan au sujet de la série animée DC « Creature Commandos », Gunn a expliqué que cette méthode de diffusion « permet à une série de qualité d’être discutée et de grandir de semaine en semaine ». Selon lui, la popularité de Creature Commandos a augmenté d’épisode en épisode grâce aux discussions positives autour de la série, cultivant ainsi un public enthousiaste.

La série « Creature Commandos », qui met en scène une équipe hétéroclite de monstres dirigée par Rick Flag Sr., a fait ses débuts sur Max en décembre dernier. Elle marque également le coup d’envoi du Chapitre Un de DCU, la première étape du nouvel univers cinématographique des studios DC. Cette nouvelle ère comprendra également Superman, dont la bande-annonce a récemment ébloui les fans.

Il semble probable que les futures séries DCU, telles que Lanterns et Booster Gold, suivront le même modèle de diffusion. En parlant de Lanterns, l’acteur Aaron Pierre, qui interprète le personnage de John Stewart, a exprimé son enthousiasme à l’idée de travailler avec une équipe au sommet de son art.

On en pense quoi ?

Le choix de James Gunn pour une diffusion hebdomadaire semble judicieux. Il permet de créer une attente et un suspense accrus autour de chaque épisode, renforçant ainsi l’engagement du public. De plus, cela offre l’opportunité d’instaurer un dialogue continu entre les fans, contribuant à la croissance et à la popularité de la série. C’est une stratégie qui pourrait bien faire école dans un paysage médiatique de plus en plus saturé.