Pourquoi Rob-Will vole déjà la vedette dans Dutton Ranch saison 1

En bref Rob-Will devient l’antagoniste central après l’épisode 7

Jai Courtney assume un méchant odieux mais captivant

Son passé éclaire le personnage sans l’absoudre

L’épisode 7 de Dutton Ranch fait plus que relancer Rob-Will Jackson. Il le réinstalle au centre du jeu, au moment précis où la série avait besoin d’un adversaire vraiment solide.

Au départ, on le voyait comme une force chaotique. Le fils de Beulah Jackson, joué par Jai Courtney, débarquait en tuant le contremaître de son propre ranch, croisait ensuite Rip Wheeler près d’une station-service, puis disparaissait, expédié en cure de désintoxication par sa mère. Son retour dans l’épisode 5 avait déjà réveillé les fans. Cette fois, la série va plus loin.

L’épisode 7 change la place de Rob-Will

Ce qui change, ce n’est pas seulement sa présence. C’est son poids.

Après l’épisode 7, Rob-Will se retrouve à la tête du 10 Petal Ranch. En gros, il cesse d’être un électron libre un peu spectaculaire pour devenir le principal obstacle du récit. Et ça compte, parce que la série tient enfin un antagoniste qui peut durer plus de deux scènes et un accès de rage.

Le plus intéressant, c’est le contraste. On attend toujours le moment où Rip lui fera payer l’addition, mais la série prend le risque de le garder vivant à l’écran assez longtemps pour qu’il existe autrement que comme future victime.

Pourquoi ce personnage fonctionne malgré tout

Sur le papier, c’est une catastrophe ambulante. Violent, toxique, imprévisible, accro aux drogues. Pas franchement le genre qu’on a envie d’applaudir.

Mais Jai Courtney a donné une explication très simple à cet attachement du public. Pour lui, un rôle conçu pour antagoniser les autres ne marche que si l’acteur s’amuse vraiment. Il disait vouloir que les spectateurs prennent du plaisir à voir le personnage revenir, même sans soutenir sa morale. Et ça se sent. Chaque apparition de Rob-Will a cette énergie sale, excessive, presque ludique, qui empêche le personnage de devenir juste repoussant.

C’est aussi pour ça que des fans se réjouissent de son retour. Pas parce qu’il est défendable. Parce qu’il est regardable, ce qui est très différent.

Un vilain plus humain qu’il n’y paraît

L’épisode 7 ajoute une couche plus sombre. Des flashbacks révèlent que Rob-Will est né d’une agression sexuelle subie par Beulah Jackson, qui a ensuite abattu son agresseur pour se venger. Résultat ? Le personnage reste odieux, mais son environnement devient plus lisible. Le ressentiment possible de Beulah, ajouté au fait que son père était décrit comme aussi visqueux que lui, peut aider à comprendre sa descente dans la drogue et sa personnalité destructrice. Pas de quoi l’excuser, clairement. Mais assez pour éviter le méchant en carton.

Le bon moment pour Jai Courtney

Ce rôle tombe bien pour Jai Courtney. Après des passages plus exposés comme Terminator Genisys ou Suicide Squad, il a continué avec des projets plus modestes, souvent dans des partitions plus tordues. Dans Buffaloed, déjà, il avait été salué pour une présence particulièrement poisseuse. Dans The Terminal List, il jouait encore un puissant très douteux.

L’acteur l’assume d’ailleurs assez bien. Il expliquait déjà chercher à ne jamais juger ses méchants trop durement et à les humaniser. C’est sans doute là que Dutton Ranch tient quelque chose. Si la série réussit la chute de Rob-Will, elle ne se contentera pas d’un puncheur de service. Elle aura trouvé un vrai vilain de spin-off, le genre qu’on attend autant qu’on redoute.