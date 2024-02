Phil Spencer s’exprimera sur les rumeurs de multiplateforme Xbox le 15 février

Microsoft envisage-t-il de devenir multiplateforme, ou même d'abandonner totalement le secteur des consoles, ou ces rumeurs ne sont-elles finalement que du vent ?

Tl;dr Microsoft pourrait commencer à publier des jeux Xbox sur d’autres consoles.

Une annonce significative est attendue le 15 février.

Des rumeurs suggèrent l’arrivée de titres populaires sur la Nintendo Switch ou la PS5.

Malgré des licenciements, Microsoft affiche une croissance impressionnante dans le secteur du jeu.

La rumeur intrigue le Web : Microsoft sur d’autres consoles ?

Un buzz sur internet ces dernières semaines laisse entendre que Microsoft pourrait publier des jeux Xbox sur des consoles concurrentes. Phil Spencer, le grand patron de Xbox, a promis de livrer plus de détails sur la « vision de l’avenir de Xbox » le 15 février prochain, lors de l’Official Xbox Podcast.

Des invités de marque pour une annonce attendue

L’émission, prévue à 21h heure française, accueillera également Sarah Bond, présidente de Xbox, et Matt Booty, à la tête de Xbox Game Studios. Avec une telle brochette d’intervenants, cette diffusion pourrait marquer un tournant.

Des rumeurs de collaboration avec Nintendo et Sony

En attendant cette émission, les rumeurs fusent sur la toile. Des jeux comme Hi-Fi Rush sur Nintendo Switch ou encore Starfield et Indiana Jones et le Great Circle sur PS5 pourraient être les premiers d’un long parcours collaboratif. Pourtant, cette pratique reste inhabituelle, même si Sony a déjà diffusé certains de ses plus gros titres sur Steam.

L’influence du Game Pass et des chiffres impressionnants

Quoi qu’il en soit, la place dominante du Game Pass dans le secteur, captivant 32% des gamers selon une étude de 2023, ainsi que les chiffres impressionnants de l’entreprise – 49% d’augmentation des revenus du secteur jeu vidéo au Q2 2024 suite à l’acquisition d’Activision – démontrent que Microsoft n’est pas en difficulté. Malgré cela, des licenciements massifs ont eu lieu, notamment 1 900 postes chez Xbox, Activision Blizzard et ZeniMax.