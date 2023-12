Nintendo Switch 2 en 2024 : les rumeurs les plus folles décryptées

La Switch de Nintendo a connu un beau succès, mais semble être en passe de transition. Les rumeurs actuelles nous donnent une idée de la date de ce changement.

Un nouveau souffle pour Nintendo

La Nintendo Switch a marqué les esprits et a relancé la dynamique du constructeur japonais Nintendo après l’accueil mitigé réservé à la Wii U. Cependant, les rumeurs d’un successeur potentiel, la Nintendo Switch 2, se font de plus en plus pressantes, attisant l’anticipation des adeptes de la marque.

Quand peut-on espérer la Nintendo Switch 2 ?

Malgré l’absence d’informations concrètes, il semblerait que 2024 soit une année plausible pour la sortie de la Nintendo Switch 2. En effet, la Switch de Nintendo atteindrait alors son septième anniversaire, marquant le plus long intervalle entre deux consoles Nintendo depuis les dates japonaises de la Famicon et de la Super Famicon. De plus, selon VGC, des sources indiquent une sortie prévue pour la deuxième moitié de 2024.

Nintendo Switch 2, une console plus compétitive

Plus qu’une simple mise à jour, la Nintendo Switch 2 serait une véritable avancée technologique. Elle aurait d’ailleurs été présentée en privé à plusieurs développeurs en août dernier lors de la Gamescom, le plus grand salondu jeu vidéo d’Europe, démontrant une compétitivité accrue face aux consoles de Sony et Microsoft. Pour assurer le succès de son lancement, Nintendo aurait même déjà envoyé des kits de développement à des partenaires clés, comme le rapporte un article de VGC publié dans le courant de l’été.

Un changement de génération en 2024

La sortie de la Nintendo Switch 2 pourrait aussi s’accompagner d’une transition dans la gamme de jeux de la firme de Kyoto. En effet, 2023 a été une année riche pour Nintendo, avec des titres phares tels que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ou encore Super Mario Bros. Wonder. Cependant, l’année 2024 semble marquée par une série de remakes et de remasters, ce qui pourrait indiquer une préparation au passage à la nouvelle génération de console.