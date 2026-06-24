Odyssey 5 : l’annulation de Showtime qui a laissé la SF en suspens

En bref Showtime a annulé Odyssey 5 après une saison

Le final laissait un énorme mystère sans réponse

La série est visible aujourd’hui sur Tubi

Ce qui paraît presque normal aujourd’hui, une série de SF ambitieuse, dense, très feuilletonnante, ne l’était pas vraiment en 2002. Et c’est sans doute ce qui rend le sort de Odyssey 5 encore plus amer, 23 ans après son annulation par Showtime.

Une série trop tôt arrivée

Lancée le 21 juin 2002 sur Showtime, cette série canadienne partait d’une idée simple à raconter, mais redoutable à tenir sur la durée. Cinq astronautes, en mission à bord de la navette Odyssey, voient la Terre imploser. Une force extraterrestre les sauve, puis les renvoie cinq ans dans le passé.

À partir de là, tout le moteur dramatique est posé. Les survivants doivent reprendre leurs vies comme si de rien n’était, tout en essayant de comprendre ce qui a provoqué l’apocalypse et, surtout, de l’empêcher. Le compte à rebours est là, mais la série ne se contente pas du suspense cosmique. Elle ramène aussi ses personnages à leurs choix, à leurs erreurs, à ce qu’ils n’ont pas vu venir.

Un casting solide pour une mécanique ambitieuse

Au centre, on retrouvait Peter Weller, le RoboCop original, dans le rôle du commandant Chuck Taggart. Autour de lui, Sebastian Roché jouait le généticien nobélisé Kurt Mendel, Christopher Gorham incarnait Neil, le jeune astronaute et fils de Taggart, Leslie Silva prêtait ses traits à la journaliste Sarah Forbes, et Tamara Marie Watson jouait Angela Perry, assommée au moment de la destruction et réveillée brutalement dans le passé.

Le plus intéressant, c’est l’équilibre. Voyage temporel, causalité, force alien quasi divine, mystère à tiroirs, mais aussi vraie étude de personnages. Ce mélange paraît familier aujourd’hui. À l’époque, il l’était beaucoup moins. Clairement, la série avait quelque chose d’un peu en avance, et pas mal de productions actuelles de SF plus prestigieuses rappellent ce type de promesse.

Le final qui a tout aggravé

Et puis il y a ce dernier épisode. Le twist changeait complètement la lecture de l’intrigue. Les astronautes pensaient qu’une faction secrète de la NASA était derrière la destruction de la planète. En réalité, cette organisation les traquait, persuadée que c’étaient eux les responsables de l’apocalypse.

Résultat ? Un cliffhanger massif, taillé pour une saison 2. Mais Showtime a stoppé la série après sa seule saison, soit 19 épisodes. L’un des cas les plus frustrants du genre, quand même.

Pourquoi le cas Odyssey 5 reste à part

Le créateur, Manny Coto, a ensuite signé une belle carrière à la télévision, avec des passages par The Outer Limits, Star Trek: Enterprise, 24, Dexter, The Exorcist ou encore American Horror Story. Il avait exprimé son envie de revenir à Odyssey 5, sans jamais en avoir l’occasion avant sa mort en 2023.

C’est sans doute ce qui fige encore davantage cette série dans une drôle de place. Pas un énorme phénomène, non. Mais un objet de culte, avec une fin laissée ouverte pour toujours. Et dans un paysage où les plateformes misent désormais volontiers sur la SF, ce genre d’annulation rappelle qu’une bonne idée ne suffit pas toujours. Si vous voulez voir ce qu’on a raté, Odyssey 5 est disponible sur Tubi.