Annulée trop tôt, cette série de science-fiction NBC touchait enfin à son meilleur potentiel

Après des débuts prometteurs, une série de science-fiction diffusée sur NBC a été arrêtée avant d’atteindre son plein potentiel. Malgré un scénario en développement et une base de fans croissante, la chaîne a brusquement mis fin à l’aventure.

Tl;dr Série ambitieuse, « The Event » a échoué à convaincre.

Elle surfait sur le succès de Lost .

. Annulée avant d’explorer son intrigue principale.

À la recherche du nouveau phénomène télévisuel

La saison télévisuelle de l’automne 2010 aura vu défiler une vague de séries à hauts concepts, toutes désireuses de s’inscrire dans le sillage laissé par le succès monumental de Lost. Parmi elles, une tentative s’est distinguée par son ambition : The Event, une création signée Nick Wauters. Diffusée sur NBC, la série se voulait un thriller conspirationniste mêlant mystères et science-fiction, dans la droite lignée des grandes fresques sérielles qui ont bouleversé les codes de la télévision.

Un récit dense et des ambitions contrariées

The Event entraînait les téléspectateurs aux côtés de Sean Walker (incarné par Jason Ritter) dont la vie basculait après la disparition inexpliquée de sa compagne. Très vite, l’intrigue prenait de l’ampleur : le président américain (Blair Underwood) devait décider du sort d’un centre secret détenant des extraterrestres crashés en Alaska depuis plus d’un demi-siècle. Cette dimension extraterrestre – réminiscence assumée du classique « V » – imposait à la série une double lecture, entre invasion secrète et allégorie sociale.

Les spectateurs découvraient ainsi un univers où le pouvoir politique côtoyait le fantastique, porté par un casting étoffé comprenant notamment Laura Innes, Scott Patterson, ou encore Željko Ivanek. La production soignée, héritée des ambitions affichées à l’époque pour rivaliser avec le modèle imposé par Lost, ne suffira pourtant pas à maintenir l’intérêt initial.

L’héritage encombrant de Lost et ses limites

C’est là que réside peut-être le paradoxe central. À trop vouloir exploiter la formule du « mystery box », chère à Lost, beaucoup de séries ont négligé l’essentiel : offrir des personnages auxquels s’attacher et développer une narration organique. Si certains titres tels que Fringe, piloté alors par d’anciens artisans de « X-Files », ont su tirer leur épingle du jeu, la majorité – dont The Event – se sont embourbées dans une succession d’énigmes au détriment de toute profondeur émotionnelle.

Voici ce que retenaient les observateurs :

L’audience initiale, forte (près de 11 millions), s’est effondrée dès les premiers épisodes.

L’intrigue n’a jamais pu dépasser sa première saison, laissant en suspens ses grandes promesses narratives.

L’annulation et ses regrets persistants

Lorsque le rideau est tombé sur The Event, la série venait tout juste d’introduire ce qu’elle avait longtemps teasé : l’arrivée massive des extraterrestres sur Terre, avec une ultime révélation sur l’identité du fils du président. Malheureusement, cette ambition narrative ne sera jamais concrétisée. Beaucoup se demandent encore si ce projet n’aurait pas mérité un sort différent… ou s’il illustre simplement les limites d’une époque obsédée par le renouvellement du miracle sériel opéré par Lost.