Les premiers pas télévisuels de Timothy Olyphant dans une série rapidement annulée

Timothy Olyphant fait ses débuts à la télévision dans la série méconnue Mr. & Mrs. Smith, avant de percer au cinéma.

Un début discret pour Timothy Olyphant

À la fin des années 1990, un jeune acteur nommé Timothy Olyphant fait ses premiers pas dans l’univers impitoyable de Hollywood. Son entrée s’effectue par la petite porte, via une série au titre évocateur : Mr. & Mrs. Smith. Attention, il ne s’agit pas du film éponyme avec Brad Pitt et Angelina Jolie, ni d’un quelconque lien avec le classique d’Alfred Hitchcock. Ici, on parle d’un show télévisé diffusé en 1996, tombé depuis dans l’oubli, où Timothy Olyphant incarne Scooby, un membre loyal – du moins en apparence – de l’équipe d’espions menée par le fameux Mr. Smith.

Sous le masque du traître : l’impact du rôle de Scooby

Dans ce pilote rythmé mais inégal selon les standards actuels, la prestation de Timothy Olyphant insuffle une énergie indéniable. Pourtant, son personnage connaît une évolution radicale : Scooby se révèle être un double agent prêt à abattre ses anciens alliés. Difficile aujourd’hui de trouver cet épisode sur une plateforme de streaming ; pourtant, même connaissant le dénouement, revoir Olyphant dans ce rôle reste savoureux. C’est d’ailleurs la dernière fois qu’il apparaîtra dans cette série rapidement annulée.

L’envol vers Scream 2 et les débuts au cinéma

Peu après cette expérience télévisuelle, le destin bascule pour Timothy Olyphant : il décroche en 1997 le rôle de Mickey Altieri dans Scream 2. Un détail intéressant : aucune mention officielle n’a été faite d’un lien entre son passage par Mr. & Mrs. Smith et son recrutement sur le film culte d’horreur. Les médias comme Variety, à l’époque, préféraient souligner son apparition éclair dans High Incident. Pourtant, difficile de ne pas voir une forme de continuité : après avoir goûté aux rôles ambigus, Timothy Olyphant se glisse sans mal dans la peau du plus sadique des tueurs masqués de la saga.

Avant tout, c’est l’audition qui fait foi – ainsi qu’il l’expliquait en 2015 : « J’ai auditionné – plusieurs fois. Pourquoi n’aurais-je pas voulu être dans ‘Scream’? Je voulais déjà être dans le premier. »

Entre reconnaissance et gratitude

Rétrospectivement, l’acteur lui-même considère cette opportunité comme fondatrice : il confiait alors : « Ce rôle était un vrai cadeau. Je n’avais quasiment rien sur mon CV à ce moment-là… C’était un pari risqué pour eux ; je leur en suis très reconnaissant. »

En somme, si la série Mr. & Mrs. Smith n’a jamais marqué les esprits collectivement, elle aura permis à Timothy Olyphant, via une première incursion remarquée chez les personnages troubles, de saisir sa chance au cinéma et d’amorcer une trajectoire ascendante vers les premiers rôles.