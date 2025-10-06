Un nouveau personnage du DCEU intégré discrètement dans le DCU sans que personne ne le remarque

Dans l’univers cinématographique de DC, une transition subtile s’opère : un personnage issu du DCEU vient d’être officiellement intégré au nouveau DCU, une évolution discrète qui a échappé à l’attention de nombreux fans.

Tl;dr James Gunn clarifie le nouveau canon du DCU.

Le retour de Fitzgibbons marque un lien fort avec la saison 1.

La série explore une réalité alternative sombre et troublante.

Un nouvel univers DC sous la houlette de James Gunn

Depuis la relance orchestrée par James Gunn chez DC Studios, la confusion guette souvent les spectateurs lorsqu’un reboot s’opère. Pourtant, l’actuel maître d’œuvre du DCU tente une approche inédite : là où le film Superman plonge directement dans l’action, la série Peacemaker, diffusée sur HBO Max, prend le temps de poser ses bases. Dès son générique, elle rappelle ce qui demeure « canon » depuis la première saison, offrant ainsi des repères clairs au public.

Saison 2 : entre retours inattendus et nouvelles réalités

Dans cette nouvelle salve d’épisodes, Christopher Smith, alias Peacemaker, peine à tourner la page de ses blessures infligées lors de The Suicide Squad. De retour à Evergreen, Washington, il cherche à changer de vie, mais se retrouve rapidement mêlé à des événements violents, notamment après une rencontre fatale avec Annie Sturphausen. Ce fait divers attire l’attention des policiers Larry Fitzgibbons et Sophie Song. Leur enquête prend vite une tournure dramatique : possédés par des aliens nommés « Butterflies », ils perdent leur humanité et doivent finalement être abattus par les 11th Street Kids lors du final de la première saison.

Pourtant, la série ne laisse pas ces personnages dans l’oubli. Contre toute attente, c’est bien Fitzgibbons qui signe un retour marquant dans l’avant-dernier épisode de la saison 2. Cette réintégration inattendue remet en lumière les liens forts entre les deux saisons du show.

L’intrigue s’assombrit sur Earth-2

Peu récompensé malgré ses efforts pour sauver le monde, Chris Smith cherche un nouveau départ et trouve refuge dans la « Quantum Unfolding Chamber ». Sur Earth-2, tout semble idéal — famille soudée, reconnaissance… jusqu’à ce que des détails troublants émergent : un inquiétant portrait d’Hitler trône dans les bureaux d’A.R.G.U.S., et les camps réservés aux non-blancs dévoilent une dystopie glaçante. Lorsque le père de Chris découvre la véritable identité de son fils et de ses compagnons, Fitzgibbons intervient alors qu’il enquête sur une attaque récente. Son apparition souligne combien le passé reste ancré dans cette nouvelle réalité parallèle.

Une continuité affirmée pour les fans du DCU

Ce choix scénaristique ravive le souvenir des épisodes précédents et rappelle combien chaque personnage compte dans cet univers en pleine mutation. Si Sophie Song brille encore par son absence — probablement en raison du sort réservé aux minorités sur Earth-2 — sa réapparition n’est pas totalement exclue avant le grand final. La saison 2 de Peacemaker, disponible actuellement sur HBO Max, démontre que sous la direction de James Gunn, rien n’est laissé au hasard dans le renouveau du DC Universe.