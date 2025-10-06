Ces 7 acteurs ont failli jouer dans Vampire Diaries – l’un d’eux aurait tout bouleversé

Avant que le casting définitif de The Vampire Diaries ne soit arrêté, plusieurs acteurs et actrices célèbres ont failli décrocher un rôle dans la série. L’un d’entre eux aurait même pu transformer complètement le visage du show fantastique.

L’envers du casting : quand d’autres visages frôlaient Mystic Falls

En revisitant l’essor des séries vampiriques à la fin des années 2000, difficile d’ignorer l’impact colossal de The Vampire Diaries. Pourtant, bien loin de l’image figée que l’on se fait aujourd’hui des figures emblématiques telles que Nina Dobrev (Elena Gilbert) ou Ian Somerhalder (Damon Salvatore), la distribution initiale aurait pu présenter un tout autre visage. Les coulisses du casting révèlent en effet une série de choix avortés qui auraient bouleversé la destinée non seulement du show, mais aussi celle de plusieurs grandes franchises hollywoodiennes.

Des opportunités manquées qui résonnent jusqu’à Hollywood

Parmi les anecdotes les plus étonnantes figure celle d’Ashley Tisdale. À peine sortie du triomphe de High School Musical, elle s’était vue offrir le rôle central d’Elena Gilbert. Mais l’actrice préféra rejoindre la série Hellcats, projet vite avorté après une unique saison. Cette décision, influencée par un changement à la tête de la chaîne, marqua un tournant décisif dans sa carrière. Plus surprenant encore : le rôle du charismatique Alaric Saltzman faillit être attribué à des acteurs issus de tout autre univers. Ainsi, le public aurait pu découvrir soit James Van Der Beek, connu pour « Dawson’s Creek », soit même Jason Momoa, le futur Aquaman, dans la peau du professeur vampire chasseur.

L’effet papillon sur les superproductions actuelles

Le jeu des chaises musicales ne s’arrête pas là. Avant que Sebastian Stan ne devienne l’incontournable Bucky Barnes dans le Marvel Cinematic Universe, il était considéré comme le « dream cast » pour interpréter Stefan Salvatore, voire Damon. Son engagement sur une autre série lui ferma cette porte, mais ouvrit celle de Marvel quelques années plus tard. De même, on découvre que l’idée d’intégrer la star planétaire Taylor Swift, grande fan du show, fut sérieusement envisagée : une apparition spécialement écrite pour elle n’a jamais vu le jour à cause d’agendas incompatibles.

L’univers étendu aussi concerné… et d’autres révélations inattendues

En marge de la série principale, l’univers de Mystic Falls aurait également pu accueillir d’autres stars montantes. Par exemple, lors des auditions pour incarner Marcel Gerard dans le spin-off « The Originals », c’est un certain Pedro Pascal — aujourd’hui salué pour ses rôles dans « The Mandalorian » et « The Last of Us » — qui a tenté sa chance avant que le choix ne se porte sur Charles Michael Davis.

Voici donc une brève liste des acteurs ayant frôlé l'univers sombre et addictif de Mystic Falls :

Ces scénarios alternatifs invitent à mesurer combien chaque décision de casting façonne durablement l’identité d’une œuvre et laisse parfois planer un doux parfum d’inachevé sur les routes non empruntées par les créateurs.