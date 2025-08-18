Pedro Pascal et le casting qui a redéfini sa carrière

Refusé pour The Originals, il s’est ensuite imposé dans des rôles emblématiques à Hollywood.

Tl;dr Pedro Pascal a failli décrocher le rôle de Marcel dans The Originals, mais il était jugé trop âgé pour le personnage.

Ce refus a permis à Pascal de se consacrer à d’autres rôles majeurs, comme Oberyn Martell (Game of Thrones) ou l’agent Javier Peña (Narcos).

La carrière de l’acteur, notamment dans The Mandalorian, montre que chaque succès hollywoodien peut dépendre de détails inattendus comme un simple casting.

Un destin hollywoodien presque changé par The Originals

Pourtant incontournable aujourd’hui à Hollywood, Pedro Pascal aurait pu voir sa trajectoire bouleversée au début des années 2010. Si le grand public le connaît surtout pour ses prestations remarquées dans The Mandalorian, The Last of Us ou encore Game of Thrones, peu savent qu’il a manqué de peu un rôle central dans la série The Originals, spin-off de l’univers à succès de The Vampire Diaries.

L’audition manquée qui aurait tout changé

Tout commence lorsqu’en pleine effervescence autour des vampires sur petit écran, la chaîne The CW cherche la perle rare pour incarner Marcel, personnage-clé de sa nouvelle production. La créatrice Julie Plec confiait récemment son admiration pour Pascal lors des auditions : « J’étais obsédée par lui, mais il était juste un peu trop âgé pour le rôle ». Finalement, c’est Charles Michael Davis qui décroche le personnage. Son « charisme et son énergie convenaient mieux au monde de Klaus », selon Julie Plec.

Ce choix s’est opéré alors que plusieurs acteurs étaient pressentis. Paul Wesley, figure emblématique de The Vampire Diaries, a lui-même évoqué ce tournant lors d’un podcast : « Pensez à Pedro Pascal… Il n’a pas eu le rôle et aujourd’hui il explose dans The Last of Us. »

L’effet papillon sur la carrière de Pedro Pascal

On peut aisément imaginer à quel point ce refus a été déterminant. Si l’acteur avait obtenu le rôle de Marcel, son emploi du temps aurait probablement été monopolisé entre 2013 et 2018. Ainsi, certaines performances majeures n’auraient jamais vu le jour :

Oberyn Martell, personnage pansexuel culte de Game of Thrones ;

L’agent Javier Peña dans la série Narcos sur Netflix ;

Divers rôles notables au cinéma dans des films d’action internationaux.

C’est donc une autre histoire qui s’écrit dès 2018, lorsque Pedro Pascal endosse finalement l’armure du Mandalorien pour l’univers Star Wars.

Derrière chaque succès, un concours de circonstances

Le parcours de Pedro Pascal rappelle que derrière chaque succès retentissant se cache souvent une succession d’occasions manquées ou saisies. Charles Michael Davis a depuis su tirer profit de cette opportunité en poursuivant sa route sur les plateaux de séries populaires comme NCIS: New Orleans ou encore Younger. Quant à ceux qui espèrent toujours voir Pedro Pascal en vampire : il faudra remonter jusqu’à 1999 et son apparition dans Buffy contre les vampires.

Finalement, Hollywood ne tient parfois qu’à un casting près – preuve que l’alchimie d’un univers ou d’un personnage se joue aussi sur des détails inattendus.