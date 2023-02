MultiversX Labs lance xPortal, une Super App pour le web3 et le métavers

MultiversX Labs lance sa Super App xPortal, une porte d'entrée facile et accessible pour le Web3, les cryptos et le métavers.

L’entreprise MultiversX Labs (anciennement Elrond) vient de lancer sa Super App xPortal, une app qui doit bouleverser la manière dont nous vivons le monde numérique, de la finance numérique au métavers. Qui dit Super App dit multitude de fonctionnalités. Finance digitale, argent, crypto, messagerie chiffrée de bout en bout, avatars basés sur l’intelligence artificielle, etc. Le Web3 et le métavers sont au centre de l’app xPortal qui veut permettre de démocratiser ces technologies modernes et de les proposer facilement à tout un chacun.

MultiversX Labs lance sa Super App xPortal

Ainsi, grâce à xPortal, en quelque tapotements, ou même avec un simple message, il est possible d’envoyer ou de recevoir de l’argent, des crypto ou des NFT, effectuer des paiements, utiliser une carte de débit ou suivre ses investissements. Vous pouvez aussi personnaliser et débloquer des expériences en créant des avatars grâce à l’IA et en interagissant avec vos amis. Tout cela dans un environnement sécurisé et privé grâce au chiffrement et à la blockchain.

Et pour Beniamin Mincu, PDG de MultiversX Labs, xPortal n’est que le début de cette aventure : “La Super App xPortal est une étape essentielle de notre mission qui consiste à construire l’épine dorsale d’un nouveau système financier numérique qui s’étend sur le monde physique et le métavers. Notre ambition est que chacun, où qu’il soit et quel que soit son milieu, puisse accéder facilement à des services financiers sûrs et efficaces qui l’aideront à atteindre ses objectifs et à vivre au mi eux sa vie. Tout cela est disponible aujourd’hui.”

Une porte d’entrée facile et accessible pour le Web3, les cryptos et le métavers

Et pour pouvoir être personnalisée comme il se doit et convenir à tous les profils d’utilisateurs, xPortal est aussi une passerelle vers d’autres apps et expériences. Vous pouvez grâce à elle explorer les apps Web3 les plus populaires, participer à des événements et visiter des mondes du métavers : “la capacité de xPortal à rendre le Web3 et le métavers accessibles à n’importe quel utilisateur de smartphone dans le monde fait passer le débat sur les expériences numériques accessibles à tous d’une vision lointaine du futur à une réalité d’aujourd’hui“, déclarait non sans joie Sergiu Biris, chef de produit chez MultiversX Labs.

Avec un peu plus de 1,1 million d’utilisateurs en un peu plus d’un an sur sa première itération, xPortal était présentée officiellement en novembre dernier au xDay à Paris. L’entreprise vise aujourd’hui très grand, puisqu’elle se donne pour mission d’embarquer pas moins d’un milliard d’utilisateurs dans ce vaste écosystème, avec toujours la même mission : rendre la finance numérique, le web3 et le métavers accessibles et simples à utiliser, par tous, pour tous et au quotidien. L’avenir nous dira si le succès est au rendez-vous.