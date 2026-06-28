Mesh Optical Technologies dans l’orbite d’Elon Musk

Le gendarme américain a accéléré l’examen du dossier. Derrière ce rachat visé par Elon Musk, il y a un vrai pari sur les data centers.

En bref Elon Musk vise le rachat de Mesh Optical Technologies.

La FTC a accéléré son examen antitrust.

SpaceX renforcerait ses data centers pour l’IA.

Les data centers sont le vrai nerf de cette histoire. Elon Musk vise le rachat de Mesh Optical Technologies, et la Federal Trade Commission, la FTC, a déjà accéléré l’examen antitrust du dossier. Dit autrement, l’opération avance vite, et ce n’est pas un simple move de plus dans l’orbite de SpaceX.

Un feu vert administratif, mais pas anodin

L’existence du rachat potentiel est apparue dans un dépôt transmis à la Federal Trade Commission (FTC). Bloomberg l’a repéré en premier, et l’info importante, c’est que l’agence a confirmé avoir expédié sa revue concurrentielle. Pas encore un rachat bouclé, donc. Mais clairement, le dossier n’est pas resté coincé dans une pile.

Une start-up n’arrive pas de nulle part

Mesh Optical Technologies est une jeune pousse fondée l’an dernier par trois anciens de SpaceX, Travis Brashears, Cameron Ramos et Serena Grown-Haeberli. En février 2026, la société est sortie de l’ombre avec une levée de fonds en Série A d’environ 50 millions de dollars, menée par Thrive Capital.

Le détail qui pèse lourd, c’est leur CV. Avant de lancer Mesh Optical Technologies, les trois cofondateurs ont travaillé sur les liaisons de communication optique qui relient entre eux des milliers de satellites Starlink. Ce n’est pas le genre d’expérience qu’on improvise sur un deck de startup.

Pourquoi la techno de Mesh Optical Technologies intéresse autant ?

Leur idée, c’est de prendre ce savoir-faire et de l’emmener sur Terre, dans les data centers. Mesh Optical Technologies développe des transceivers optiques pour les infrastructures terrestres, avec une promesse simple, du plus rapide et du moins gourmand en énergie que les systèmes électriques classiques.

Sur le papier, c’est très solide. Et pour une boîte comme SpaceX, qui grossit sur plusieurs fronts à la fois, ce genre de brique technique peut vite devenir stratégique.

Le vrai sujet, ce sont les revenus IA de SpaceX

Ces derniers temps, SpaceX a signé des accords avec Anthropic, Google et le développeur open source d’IA Reflection AI pour leur fournir de la capacité de calcul dans ses centres de données. Ça ouvre une nouvelle source de revenus importante pour l’entreprise, désormais cotée en Bourse.

Du coup, racheter Mesh Optical Technologies aurait une logique assez limpide. SpaceX pourrait améliorer l’efficacité de ses propres installations, d’abord sur Terre, puis peut-être un jour dans l’espace. Et là, on n’est plus dans le gadget de milliardaire. On parle d’un pari industriel très concret.