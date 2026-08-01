Reddit veut faire évoluer la façon de consommer ses publications

Reddit prépare un format vidéo inspiré de TikTok, avec des publications qu’on pourra aussi écouter en fond. Des tests sont prévus plus tard cette année.

En bref Reddit veut transformer les histoires populaires de sa plateforme en contenus vidéo et audio inspirés de TikTok.

Le réseau teste un nouveau format immersif pour retenir les utilisateurs et récupérer le trafic qui part ailleurs.

Cette évolution confirme la tendance générale des plateformes vers les flux vidéo courts et les expériences plein écran.

Sur TikTok, les histoires venues de Reddit tournent déjà à plein régime. Il y a 19,6 millions de publications avec le hashtag #reddit et 9,9 millions avec #redditstories. Forcément, Reddit a fini par regarder ça de près.

Les histoires Reddit vivent déjà une seconde vie

Le format, vous l’avez sûrement déjà croisé. Un post viral lu par une voix de synthèse, pendant qu’à l’écran défilent une partie de jeu, une recette ou une autre vidéo qui n’a parfois rien à voir. C’est simple, un peu absurde, mais terriblement efficace. Et oui, c’est devenu un vrai type de contenu en soi.

Pour Steve Huffman, patron de Reddit, les utilisateurs consomment déjà ce genre de contenu ailleurs. Il a expliqué aux investisseurs qu’on voit émerger sur le web une forme de podcast où des gens lisent des contenus de Reddit. L’idée n’est donc pas sortie de nulle part, elle suit un usage qui existe déjà. Clairement, la plateforme veut récupérer une partie de ce trafic qui file aujourd’hui ailleurs.

Ce que Reddit veut vraiment tester

Le projet évoqué par Reddit, c’est une nouvelle expérience vidéo dans l’application, baptisée en interne video Reddit. L’idée ne serait pas seulement de regarder des vidéos publiées sur la plateforme, mais aussi de écouter des posts en fond.

Steve Huffman a même laissé entendre que cette version de Reddit parlée ou écoutée pourrait être très engageante, presque comme un format à part. Pas juste un gadget, donc. En revanche, on ne sait pas encore comment tout ça sera intégré dans l’application principale. Le seul vrai repère donné pour l’instant, c’est une phase de test annoncée plus tard cette année.

La TikTok-ification ne touche plus seulement les réseaux

Ce mouvement dépasse largement Reddit. La semaine dernière, Facebook a annoncé vouloir tester cette année une expérience repensée qui enverra certains utilisateurs directement dans un flux plein écran vidéo à l’ouverture de l’app.

Et ce n’est pas réservé aux réseaux sociaux. Netflix, Peacock, Disney+ et HBO Max ont eux aussi ajouté récemment des flux de vidéos courtes façon TikTok. Amazon en propose un pour l’inspiration shopping. Même LinkedIn s’y est mis. Oui, LinkedIn. Rien que ça raconte l’époque.

Un signal concret dans l’application Reddit

Bon, Reddit ne part pas totalement de zéro sur la vidéo. La plateforme a aussi mis en avant les débuts encourageants de la vidéo dans les commentaires, lancée en juin.

Aujourd’hui, cette fonction représente déjà plus de 10% des publications vidéo sur Reddit. Ce n’est pas encore la révolution, mais c’est assez pour montrer que les usages bougent. Et quand une plateforme commence à parler sérieusement d’audio, de vidéo et de feed immersif en même temps, vous voyez venir la suite.