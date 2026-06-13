Les réponses sur Reddit passent à la vidéo pour plus d’expression

Reddit permet désormais de publier des vidéos dans les commentaires, avec des garde-fous précis. Un petit ajout sur le papier, pas forcément dans les usages.

En bref Reddit introduit les commentaires vidéo, permettant de répondre en clips enregistrés ou importés, en plus du texte, des images et des GIF.

La fonctionnalité est limitée aux subreddits publics SFW qui l’activent, avec des contrôles de sécurité et sans lecture automatique des vidéos.

L’objectif est de rendre les échanges plus expressifs et interactifs, notamment dans les AMA où les réponses peuvent devenir plus directes et dynamiques.

Les discussions sur Reddit viennent de récupérer un nouvel outil, et pas le plus anecdotique. Le site permet maintenant de publier des vidéos directement dans les commentaires. Sur une plateforme où le ton, la spontanéité et la preuve visuelle comptent beaucoup, ça peut vite changer la texture des échanges.

Jusqu’ici, les redditors avaient déjà de quoi faire avec du texte, des images et des GIF. Cette fois, Reddit ajoute la vidéo au lot. Concrètement, on peut soit mettre en ligne un clip déjà récupéré ailleurs sur le web, soit enregistrer une vidéo pour partager sa réponse, son avis ou sa réaction. Bref, le commentaire ne se limite plus à une ligne de texte un peu sèche.

Ce n’est pas juste un gadget visuel. Une vidéo permet de montrer, de démontrer, ou simplement de parler plus directement. Et sur un réseau bâti autour des conversations, ça compte.

Une option encadrée, pas lâchée partout

Reddit ne déploie pas ça n’importe où. La fonctionnalité est réservée aux subreddits publics, safe-for-work, qui ont choisi de l’activer.

Avant qu’une vidéo n’apparaisse sur le site, elle passe aussi par les systèmes de sécurité de la plateforme. C’est le garde-fou le plus logique ici, surtout quand on ouvre un format plus lourd et potentiellement plus compliqué à modérer qu’un GIF ou une image.

Autre détail utile, les vidéos ne se lanceront pas automatiquement. Elles respecteront aussi les réglages audio des utilisateurs. Pas de mauvaise surprise en ouvrant un thread dans le métro, et c’est quand même la base.

Un bouton simple, mais un vrai levier pour les AMA

Pour s’en servir, rien de tordu. Il suffit de cliquer ou d’appuyer sur l’icône vidéo dans la boîte de commentaire, puis d’enregistrer ou d’envoyer un fichier.

Là où ça devient vraiment intéressant, c’est dans les AMA, les fameux Ask Me Anything. Souvent, une célébrité participante enregistre une seule vidéo où elle lit plusieurs questions d’utilisateurs avec ses réponses. Avec les commentaires vidéo, le sujet d’un AMA peut répondre plus vite, plus directement, et surtout rester davantage dans la conversation pendant qu’elle se déroule.

Dit autrement, Reddit ne change pas seulement un bouton. Il change un peu la façon de discuter sur la plateforme, et pour certains formats, ça peut faire une vraie différence.