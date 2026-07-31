À quelle fréquence faut-il redémarrer son smartphone ?

Redémarrer son téléphone peut régler quelques bugs, surtout sur Android. Pour la sécurité, l’intérêt existe aussi, mais dans des cas bien précis.

En bref Les smartphones modernes n’ont pas besoin d’être redémarrés régulièrement pour bien fonctionner.

Un redémarrage est surtout utile en cas de ralentissements, de bugs ou de problèmes réseau.

Pour la sécurité, il complète les mises à jour sans les remplacer.

Redémarrer son téléphone, ce n’est ni une arnaque ni une obligation religieuse. Sur un smartphone moderne, le plus honnête, c’est de dire que ça peut aider, mais pas forcément comme on vous le vend.

Ce que le redémarrage change vraiment au quotidien

Un téléphone sous Android ou iOS peut rester allumé des semaines sans broncher. Ces systèmes sont conçus pour ça. Et parfois, garder l’appareil allumé aide même les performances, parce que le cache et la RAM conservent les applis les plus utilisées prêtes à repartir. Une appli comme Instagram, par exemple, s’ouvre plus vite quand elle est déjà en mémoire. Sinon, elle peut sembler un peu lourde au démarrage. Rien de magique, juste de la technique.

Là où le redémarrage redevient utile, c’est quand cette mécanique tourne moins bien. Applis qui plantent, batterie qui fond plus vite, lenteurs, petits soucis de connexion, tout ça peut apparaître après une longue période d’usage. En relançant le téléphone, vous videz ce qui tourne en arrière-plan et vous repartez sur une base propre. Sur ce point, Android a souvent plus à y gagner qu’un iPhone, parce qu’iOS gère le cache de façon plus agressive et profite d’un écosystème matériel plus homogène chez Apple. Clairement, le bouton redémarrer reste un bon vieux réflexe de dépannage.

Côté sécurité, le gain existe mais il reste limité

L’argument sécurité revient souvent, notamment parce que la NSA estime qu’un redémarrage hebdomadaire peut apporter un léger bénéfice. Léger, c’est le mot important.

L’idée repose surtout sur deux menaces très ciblées. D’un côté, le spear phishing, c’est-à-dire un hameçonnage pensé pour une personne précise, pas une campagne de masse. De l’autre, les attaques zero-click, capables d’infecter un appareil sans action de l’utilisateur. Des failles de ce type ont déjà touché iMessage ou Chrome, et l’attaque DarkSword sur iOS est citée comme exemple récent. Le souci, c’est que ces offensives visent rarement monsieur tout-le-monde. On parle plutôt de journalistes d’investigation, de dissidents politiques ou de profils très exposés.

Comme certains de ces outils vivent en mémoire volatile, un reboot peut les faire sauter. Mais il ne faut pas se raconter d’histoires, un simple reboot ne stoppera pas un attaquant déterminé. Mieux vaut garder son système à jour, vérifier ce qu’on installe et repérer les signaux d’alerte.

Le vrai cas où redémarrer peut protéger vos données

Le scénario le plus intéressant est ailleurs. Juste après un redémarrage, tant que vous n’avez pas déverrouillé le téléphone avec votre code ou mot de passe, l’appareil est dans un état appelé BFU, pour Before First Unlock.

Dans cet état, les smartphones récents sont fortement chiffrés. Une fois déverrouillés, certaines clés passent en RAM. Résultat, si le téléphone est volé ou saisi par des autorités comme US Customs and Border Patrol, il sera plus difficile à extraire pour des outils forensiques tant qu’il reste en BFU. Si vous passez une frontière ou une file de la TSA, redémarrer sans déverrouiller juste après peut donc ajouter une vraie couche de protection. Même pour vos mèmes de JD Vance, quand même.

Faut-il le faire chaque semaine ?

Si vous voulez une règle simple, une fois par semaine suffit largement, et encore, ce n’est pas obligatoire. Le redémarrage sert surtout quand il y a un bug, un ralentissement ou un souci réseau. Bref, c’est plus un outil de dépannage qu’une routine de maintenance.

Certains constructeurs l’automatisent déjà. Samsung propose des redémarrages planifiés, et des appareils comme les Google Pixel ou les iPhone redémarrent automatiquement après 72 heures d’inactivité, un comportement utile si l’appareil a été volé ou saisi. Si l’option existe chez vous, elle mérite d’être activée. Sinon, pas de stress, votre téléphone survivra très bien sans liturgie du dimanche soir.