Samsung vend plus de smartphones, mais gagne moins d’argent

Chez Samsung, les ventes mobiles tiennent bon, mais la division concernée passe dans le rouge. En cause, un détail qui change tout, le prix des composants.

En bref Samsung subit une première perte historique dans sa division mobile à cause de la hausse des coûts des composants, malgré des ventes solides.

Les modèles premium comme les Galaxy S26 et les smartphones pliables limitent les dégâts, tandis que l’entrée et le milieu de gamme souffrent davantage.

Porté par ses activités mémoire record, Samsung reste très rentable, mais la hausse des coûts pourrait faire grimper les prix des smartphones.

Le chiffre qui pique, c’est celui-là. Samsung a enregistré la première perte de son histoire pour sa division DX, celle qui regroupe notamment le mobile, avec 544 millions de dollars de perte opérationnelle au deuxième trimestre fiscal.

Et le plus frappant, c’est que la machine ne s’est pas arrêtée. Les ventes de smartphones sont restées solides, les revenus ont progressé sur un an, portés surtout par les produits premium de Samsung. Le problème n’est donc pas la demande. Le problème, c’est le coût.

Une facture de composants devenue beaucoup trop lourde

Selon Samsung, l’activité MX, sa branche mobile, a bien bénéficié des ventes de la série Galaxy S26 et d’une bonne tenue de la série A. Mais le bénéfice opérationnel a baissé à cause d’une hausse généralisée des coûts des composants dans l’industrie. En gros, vendre plus ne suffit plus si chaque appareil rapporte moins.

La division DX inclut aussi les TV et l’électroménager. Mais la perte vient surtout du mobile. C’est là que le choc est le plus visible.

Le haut de gamme sauve les meubles, pas les modèles moins chers

Chez Samsung, les appareils les plus rentables restent les modèles premium, notamment le Galaxy S26 Ultra et la gamme Galaxy Z Fold 8. Ceux-là tiennent le coup, même avec des composants plus chers.

Pour les téléphones plus abordables, c’est une autre histoire. Les marges étaient déjà fines, et la hausse des coûts les a encore grignotées. Résultat, Samsung compte désormais pousser davantage ses produits à forte valeur ajoutée pour soutenir la croissance dans les prochains trimestres. Ce n’est pas très surprenant, mais ça dit beaucoup sur la direction prise.

Le paradoxe Samsung, perdre ici, cartonner ailleurs

Pendant que le mobile souffre, la division Device Solutions a littéralement porté le trimestre. Ses ventes ont bondi de 56% d’un trimestre à l’autre, avec une activité mémoire à un niveau record en chiffre d’affaires comme en bénéfice opérationnel.

Bon, c’est là que le tableau devient presque absurde. Le groupe a signé un record historique avec 119 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 28 % sur un an. Son bénéfice opérationnel a lui aussi atteint un sommet, autour de 62,2 milliards de dollars. Et le bénéfice par action, pour les actions ordinaires comme préférentielles, a grimpé de 52%. La branche mobile perd, mais le groupe, lui, nage en plein vert.

Pourquoi vos prochains smartphones risquent de coûter plus cher ?

Ce trimestre envoie un message très simple. Si même Samsung, qui fabrique aussi une partie de la mémoire et du stockage utilisés dans les smartphones, se fait rattraper par la flambée des prix, le reste du marché va suivre.

Vous pouvez donc vous attendre à des hausses de prix chez Samsung comme chez les autres marques. Et ce sont surtout les modèles situés entre 200 à 500 dollars qui devraient le plus bouger, en proportion. Clairement, pour l’entrée et le milieu de gamme, la note risque de monter vite.