Valve ajuste les réservations de la Steam Machine après des ratés logistiques

Des acheteurs pensaient être doublés dans la file de la Steam Machine. Valve assure que non, et précise enfin comment marchent réservations et listes d’attente.

En bref La demande pour la Steam Machine dépasse les stocks, provoquant des tensions dans la gestion des réservations.

Valve reconnaît une erreur d’organisation mais assure qu’aucun acheteur en attente n’a été doublé.

Par ailleurs, Valve améliore son système tout en ajoutant des nouveautés comme le support FSR 4.1.

La demande pour la Steam Machine dépasse le stock, et c’est là que tout s’est tendu. Même avec des retours plutôt tièdes sur cette machine discrète et pas franchement taillée pour impressionner côté puissance, Valve se retrouve avec des listes d’attente dans pas mal de régions. Comme quoi, le produit intrigue assez pour créer une vraie pression. Et quand la file d’attente cafouille, ça se voit tout de suite.

Une pénurie qui rend la moindre erreur visible

Le souci vient d’une étape que Valve reconnaît avoir ratée. La société de Gabe Logan « Gaben » Newell explique avoir sauté, sans le vouloir, une phase dans la gestion des réservations dans certaines régions. Concrètement, des acheteurs en waitlist ont reçu directement un e-mail leur donnant une option d’achat.

Forcément, ceux qui avaient déjà une réservation pour la Steam Machine ont cru qu’on les doublait. Et honnêtement, on les comprend.

Pas de passe-droit, assure Valve

Valve insiste pourtant sur un point, personne en liste d’attente ne passe devant quelqu’un qui a déjà une réservation. La société dit qu’elle ne pioche dans la waitlist que lorsqu’elle arrive au bout de la file des réservations pour un produit donné, dans une région donnée.

Du coup, la procédure change. Désormais, une personne qui quitte la liste d’attente recevra d’abord un message confirmant son ajout à la file des réservations. L’e-mail permettant d’acheter viendra après, quand sa place dans cette nouvelle file sera atteinte. C’est plus clair, et surtout beaucoup moins propice au drama logistique.

Le point vraiment important, c’est le chrono

Pour ceux qui ont déjà une réservation, Valve indique qu’un e-mail d’achat devrait arriver d’ici la fin de l’année. Pour les autres, il existe une possibilité de passer de la waitlist à la réservation, selon le produit concerné. Dans ce cas, un message préviendra d’abord du nouveau statut, avant l’e-mail d’achat plus tard.

Mais il y a une règle à ne pas rater. Si vous recevez l’e-mail pour acheter, vous avez 72 heures pour finaliser la commande. Sinon, Valve passe à la personne suivante. Là, pas de marge. Bref, mieux vaut surveiller sa boîte mail.

Deux bonus techniques au passage

L’annonce ne parlait pas que de file d’attente. Valve a aussi confirmé l’arrivée de FSR 4.1 sur Proton Experimental pour les jeux compatibles avec la mise à niveau FSR. Il s’agit de la techno AMD FidelityFX Super Resolution, pensée pour améliorer la qualité vidéo avec de l’upscaling d’image et de la génération d’images.

Et si vous voulez bricoler vos propres accessoires pour la Steam Machine, le fichier CAD est maintenant disponible au téléchargement. Une petite annonce en plus, mais pour les bidouilleurs, clairement, ce n’est pas anecdotique.