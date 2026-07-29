Microsoft lance l’offensive : l’IA contre les cyberattaques dopées… à l’IA

Microsoft lance son premier modèle IA dédié à la cybersécurité et une plateforme d’agents. L’idée, c’est défendre plus vite face à des attaques déjà dopées à l’IA.

En bref Microsoft lance MAI-Cyber-1-Flash pour détecter les failles complexes et renforcer la cybersécurité grâce à l’IA.

Avec Perception, Microsoft mise sur des agents IA capables d’identifier, trier et corriger les vulnérabilités plus rapidement.

La firme de Redmond veut rivaliser avec Anthropic, Google et OpenAI dans la course à l’IA de défense cyber.

Les boîtes ne courent plus juste après les failles, elles courent après des attaques dopées à l’IA. C’est là que Microsoft place ses nouvelles cartes, avec un modèle spécialisé et une plateforme d’agents pensée pour aller beaucoup plus vite côté défense. Vu l’état du terrain, ce n’est pas du luxe.

Une réponse directe à des attaques qui accélèrent

Chez Microsoft, le message est limpide, les pirates utilisent de plus en plus l’IA dans leurs offensives, donc les défenseurs doivent répondre avec les mêmes armes. Hayete Gallot, vice-présidente sécurité du groupe, présente Perception comme un moyen de défendre contre l’IA avec de l’IA, à l’échelle et à la vitesse des attaquants. Dit comme ça, on voit tout de suite pourquoi le sujet dépasse la simple démo produit.

Le groupe a présenté tout ça lundi lors d’un petit événement à San Francisco. Et la cible est claire, Anthropic, Google et OpenAI sont directement dans le viseur. Pas besoin de tourner autour du pot.

MAI-Cyber-1-Flash, le modèle maison qui veut battre les références

La première nouveauté s’appelle MAI-Cyber-1-Flash. Microsoft le décrit comme un modèle construit pour trouver des vulnérabilités compliquées dans des bases de code complexes. Il alimente MDASH, le dispositif maison dédié à l’identification et à la remédiation des failles logicielles.

Microsoft affirme aussi que ce modèle est à la fois plus puissant et plus rentable que les modèles concurrents, en s’appuyant sur un benchmark reconnu du secteur. Mustafa Suleyman, cofondateur de DeepMind et aujourd’hui patron de Microsoft AI, s’est montré très offensif, expliquant en substance que MAI-1 Cyber Flash, couplé à GPT 5.4 dans MDASH, battait Gemini, GPT 5.5 Cyber, GPT 5.6 Sol et Mythos 5 sur Cyber Gym, qu’il décrit comme la référence du milieu. Il a ajouté que le déploiement en production commençait immédiatement. Ambiance compétition, clairement.

Perception, des équipes d’agents pour chasser, trier et corriger

L’autre annonce, c’est Perception. La plateforme doit déployer des équipes d’agents pour assister et automatiser plusieurs workflows de sécurité, notamment l’identification des bugs et leur correction. Elle peut aussi se connecter à MDASH.

Son organisation reprend les codes des équipes sécurité. Les red teams simulent des attaques potentielles en donnant du contexte sur les acteurs de la menace et les vulnérabilités qu’ils pourraient exploiter. Les blue teams détectent et trient les bugs existants. Les green teams, eux, passent à l’action pour corriger.

Dave Weston, ingénieur principal sur Perception, raconte qu’un travail qui prenait des heures, avec plusieurs spécialistes sécurité mobilisés, peut désormais déboucher en quelques minutes sur une correction, avec découverte des problèmes, priorisation, détection, ajustement de posture et même correctif de code. Si ça tient en vrai, le gain est énorme.

Un marché déjà chargé, avec préversion en novembre

Ces outils arriveront en préversion le 3 novembre 2026. Et Microsoft ne débarque pas dans un désert. Plus tôt cette année, Anthropic a lancé Mythos, proposé à un petit groupe de partenaires via le programme Glasswing. OpenAI, de son côté, a aussi lancé sa solution sécurité en mai à travers le programme Day Break.

Bref, le terrain est déjà bondé. Mais quand un acteur comme Microsoft sort enfin son premier modèle cyber maison, on regarde ça d’un peu plus près.