AppleCare One arrive en France, mais l’économie n’est pas garantie

L’assurance multi-appareils d’Apple débarque enfin en France le 4 août. Bonne pioche sur le papier, mais pas pour tous les setups.

En bref AppleCare One arrive en France avec une formule unique pour protéger plusieurs appareils Apple sous un même abonnement.

L’offre peut être avantageuse surtout pour les appareils coûteux ou avec la couverture vol et perte, mais pas dans tous les cas.

Apple renforce aussi AppleCare+ avec de nouvelles protections face à la hausse des prix des appareils.

Payer moins pour couvrir plus, c’est l’idée. Mais avec AppleCare One, il faut sortir la calculette avant de crier au bon plan.

Une formule qui sort enfin du marché américain

Un an après son lancement aux États-Unis, Apple étend enfin son assurance multi-appareils. Le service arrive au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Australie, avec une mise en service prévue le 4 août 2026.

Pour Apple, l’idée est simple, une seule formule, un seul tarif, et la possibilité de couvrir plusieurs produits éligibles sans jongler entre plusieurs contrats. Sur le papier, c’est propre. Et clairement plus lisible que l’empilement habituel d’options AppleCare+.

Ce que couvre vraiment AppleCare One

La promesse reste celle d’AppleCare+ avec vol et perte. On retrouve donc les réparations rapides et illimitées en cas de dommage accidentel, le remplacement de batterie, ainsi qu’un accès prioritaire 24 h/24 et 7 j/7 aux experts d’Apple.

Il y a aussi la couverture vol et perte pour l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch. Et ça, pour beaucoup, c’est le nerf de la guerre. Autre point utile, vous pouvez assurer non seulement un appareil neuf, mais aussi un produit que vous possédez déjà, à condition qu’il ait moins de quatre ans et qu’il soit en bon état.

Les prix en France, au Royaume-Uni et la comparaison avec les États-Unis

En France, AppleCare One coûte 20,99 euros par mois pour trois appareils, puis 5,99 euros par mois pour chaque produit ajouté.

Au Royaume-Uni, il faut compter environ 20 euros par mois (16,99£) pour trois appareils, puis environ 6 euros (4,99£) par appareil supplémentaire. Aux États-Unis, la formule reste un peu moins chère, autour de 18 euros par mois (20$), puis environ 6 euros (6$) pour chaque ajout.

Le vrai sujet, c’est l’économie réalisée ou non

C’est là que ça se joue. Apple explique qu’un client qui protège ensemble un iPhone, un iPad et une Apple Watch peut économiser jusqu’à environ 13 euros par mois (11,48£) face à trois contrats séparés avec vol et perte.

Mais si vous partez sur des modèles d’entrée de gamme avec un AppleCare+ classique, sans vol ni perte, le calcul s’inverse. Dans l’exemple donné, les contrats séparés reviennent à environ 14 euros (12,47£), donc moins que la formule groupée. En gros, AppleCare One devient surtout intéressant avec des appareils plus chers, si vous vouliez déjà l’option vol et perte, ou si vous ajoutez un quatrième, voire un cinquième appareil. C’est moins universel que le marketing veut le faire croire.

En parallèle, Apple muscle aussi AppleCare+ au Royaume-Uni

En même temps, Apple ajoute la couverture vol et perte à AppleCare+ pour l’iPad et l’Apple Watch au Royaume-Uni. L’iPhone avait déjà cette option.

Pour un iPad de base, le tarif démarre à environ 6 euros par mois (4,99£), ou environ 58 euros par an (49,99£), contre environ 4 euros (3,49£) sans cette protection. Pour un iPhone 17 de base, il faut compter environ 11 euros (9,49£) par mois avec vol et perte, contre environ 8 euros (6,49£) pour la formule standard.

Et aux États-Unis, la formule groupée devient même plus séduisante pour une raison très terre à terre, AppleCare+ a augmenté sur les Mac et les iPad, après des hausses de prix matériel allant d’environ 86 euros (100$) à environ 430 euros (500$). Quand le hardware grimpe, l’assurance commence vite à piquer.