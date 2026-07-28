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Lunettes connectées : Apple veut faire mieux que Meta

Apple viserait finalement 2027 pour ses lunettes connectées. Le vrai défi n’est pas seulement technique, il touche de front la vie privée.

Jordan Servan — publié le
Lunette apple
Image d'illustration. Lunette apple — ADN

En bref

  • Apple repousserait ses lunettes connectées à 2027 pour améliorer le produit et préparer un discours solide sur la confidentialité.
  • La vie privée est le principal défi face aux critiques déjà rencontrées par les lunettes de Meta.
  • Apple veut rassurer avec une approche plus sécurisée : traitement local des données, pas de reconnaissance faciale et pas d’utilisation des vidéos clients pour l’IA.

Le plus intéressant, ici, c’est presque le retard. Les premières lunettes connectées d’Apple ne seraient plus attendues au début de 2027, mais plutôt lors de la WWDC de juin 2027, avec une commercialisation d’ici la fin de l’année. Et ce glissement raconte quelque chose de très simple, les specs ne suffisent pas quand un produit peut filmer tout ce qui bouge.

Le report en dit plus long que n’importe quel teaser

D’après Mark Gurman, chez Bloomberg, Apple utiliserait ce délai pour peaufiner deux choses en parallèle, le produit lui-même et tout le discours autour de la confidentialité. Ce n’est pas un détail de com. Pour une boîte qui martèle la vie privée à longueur de lancements, sortir des lunettes perçues comme intrusives serait un énorme faux pas.

Bref, le hardware doit tenir la route, mais le vrai test sera social. Est-ce que les gens accepteront de croiser quelqu’un équipé de ces lunettes sans se demander s’ils sont filmés ? C’est là que le sujet devient explosif.

Le contre-exemple Meta plane déjà au-dessus du projet

Impossible de ne pas voir l’ombre des lunettes de Meta. Elles ont déjà cristallisé pas mal de critiques, notamment sur les enregistrements non consentis. Certaines ont même été affublées du surnom « lunettes de pervers », ce qui résume assez brutalement le problème d’image.

Pour Apple, l’équation est encore plus délicate. Quand votre marque vend du respect de la vie privée comme un argument central, vous n’avez pas beaucoup de marge pour l’ambiguïté. Une caméra discrète sur le visage, ça peut vite devenir un cauchemar public. Et ça, même avec un logo à la pomme.

Apple chercherait à verrouiller sa copie côté confidentialité

La piste suivie par Apple irait donc vers des fonctions plus rassurantes. Parmi les éléments évoqués, il y aurait le traitement en local, directement sur l’appareil, ainsi que l’absence de reconnaissance faciale. Dit autrement, moins de données qui partent ailleurs, et une ligne rouge claire sur l’identification des visages.

Ce n’est pas tout. Apple éviterait aussi d’utiliser les enregistrements de ses clients pour entraîner ses modèles d’IA. Et la firme ne devrait pas reprendre une pratique attribuée à Meta, celle qui consisterait à faire examiner des vidéos clients par des sous-traitants.

Du coup, l’enjeu n’est pas juste de lancer de nouvelles lunettes. Il s’agit de prouver qu’un objet pareil peut exister sans devenir une menace permanente pour la vie privée. Sur ce terrain, Apple n’a pas droit au mode brouillon.

Jordan Servan

Spécialiste Tech

Rédacteur sur Begeek.fr depuis 2014, passionné par les jeux vidéo, les séries TV et le cinéma.

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