Apple prévoit ses lunettes connectées pour 2027, le « Vision Air » reporté à 2028 au plus tôt

Alors que Google accélère sur le marché des lunettes connectées dopées à l’intelligence artificielle, Apple temporise : ses propres lunettes intelligentes sont désormais attendues pour 2027, tandis qu’un modèle « Vision Air » n’arrivera pas avant 2028.

Tl;dr Apple ralentit sur ses lunettes connectées N50, dont la sortie est repoussée vers fin 2027 ou plus tard, avec des ambitions initiales pour 2026.

Le projet intègre des fonctions santé et de réalité augmentée, mais fait face à des défis techniques et à un développement plus long que prévu.

En parallèle, Siri reste en évolution (IA type ChatGPT et Gemini) et le Vision Pro peine à décoller, tandis qu’une version plus abordable ne serait pas attendue avant la fin de la décennie.

Apple ralentit sur ses lunettes connectées

Après avoir récemment assisté à l’annonce par Google de ses nouvelles lunettes enrichies par l’intelligence artificielle, le secteur s’interrogeait : où en est vraiment Apple ? Selon les dernières informations relayées par le journaliste Mark Gurman, la marque à la pomme ne serait pas tout à fait prête à rejoindre la course. Le lancement tant attendu des premières lunettes intelligentes, connues sous le nom de code N50, n’interviendrait finalement qu’à la toute fin de l’année prochaine, soit un report d’environ un an par rapport aux ambitions initiales du groupe californien.

Des ambitions contrariées et des défis technologiques

La feuille de route semblait pourtant claire : un dévoilement en 2026 et une commercialisation rapide. Mais, comme souvent lorsqu’il s’agit d’une innovation majeure chez Apple, quelques « bousculades sur la route vers la domination du marché des lunettes intelligentes » sont venues bouleverser les plans. D’après Mark Gurman, les équipes poursuivent désormais leur développement pour viser une sortie fin 2027. Ce délai supplémentaire s’explique notamment par l’intégration poussée de fonctions liées à la santé, dans la lignée de l’Apple Watch. À terme, ces lunettes pourraient aussi adopter des éléments d’réalité augmentée, afin « d’améliorer la vision des utilisateurs et d’offrir une expérience singulière grâce à des caméras ovales, des coloris inédits et plusieurs styles de monture ».

Siri, le maillon faible temporaire de l’écosystème Apple ?

Un point reste cependant épineux : l’évolution du célèbre assistant vocal. Si actuellement Siri s’appuie déjà sur ChatGPT, il devrait progressivement intégrer davantage de technologies issues de Gemini pour combler son retard face aux offres concurrentes. Cette transformation majeure ne serait toutefois attendue qu’en 2026.

L’avenir incertain du Vision Pro et des ambitions XR d’Apple

En parallèle, le casque spatial haut de gamme Vision Pro, proposé à 3499 dollars, peine à séduire massivement, notamment en raison de son prix élevé et d’un design jugé perfectible. Certains espéraient voir débarquer rapidement une version plus accessible, surnommée « Vision Air ». Selon les confidences recueillies par Gurman, il faudra se montrer patient : aucune arrivée prévue avant la toute fin de la décennie. Pour résumer, si le marché des appareils immersifs connaît une véritable effervescence mondiale, la stratégie d’Apple, elle, semble dictée par une approche patiente et itérative, quitte à laisser filer quelques longueurs d’avance à ses rivaux directs.