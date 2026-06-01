Le personnage le plus marquant de Star City reste sans nom pour une raison historique majeure

Dans Star City, l’un des personnages les plus marquants se distingue par l’absence d’un nom, un choix délibéré qui s’explique par un contexte historique précis et significatif, apportant une dimension supplémentaire à son rôle dans la série.

Tl;dr Star City mêle conquête spatiale et espionnage dans un contexte tendu de guerre froide, entre science et enjeux politiques.

La série met en avant le “Chief Designer”, inspiré de Sergueï Korolev, figure réelle et longtemps tenue secrète du programme spatial soviétique.

Elle propose une uchronie où l’URSS aurait pu devancer les États-Unis sur la Lune, accentuant les tensions et les jeux de pouvoir autour du programme spatial.

Un thriller spatial au cœur de la guerre froide

Au croisement des grandes fresques sur la conquête spatiale et des fictions d’espionnage, Star City s’impose comme une série singulière. Loin d’être une simple déclinaison ou préquelle, cette production parvient à conjuguer l’intensité des enjeux scientifiques avec l’atmosphère trouble de la guerre froide. Le spectateur y retrouve, certes, la fascination pour les missions lunaires et leur lot de jargon technique, mais c’est bel et bien le fil rouge de l’intrigue d’espionnage qui confère à l’ensemble sa dimension unique.

Une figure centrale : le Chief Designer

Derrière cette tension narrative, un personnage capte particulièrement l’attention : le fameux Chief Designer, incarné par Rhys Ifans. Mystérieux, auréolé d’une autorité rare, cet homme dirige d’une main de maître le programme spatial soviétique. Sa capacité à tenir tête aux politiciens comme à la redoutable KGB, tout en demeurant énigmatique jusque dans son identité, fascine autant qu’elle intrigue. Mais ce choix scénaristique trouve sa source dans la réalité historique.

Entre fiction et Histoire secrète

Peu de téléspectateurs savent que le Chief Designer est inspiré de Sergei Korolev, figure clé mais méconnue du programme spatial soviétique. Dans l’ex-URSS, son nom relevait du secret d’État : seuls ses proches collaborateurs connaissaient son identité tandis que les journaux évoquaient simplement « le concepteur en chef », comme le rappelle l’historien Asif Siddiqi. Cette invisibilité visait à protéger non seulement l’homme mais aussi toute la stratégie spatiale soviétique.

L’histoire réinventée : et si Korolev avait survécu ?

La force de Star City, comme celle de For All Mankind, réside justement dans ce jeu avec les possibles de l’Histoire. Dans notre réalité, la disparition prématurée de Sergei Korolev, en 1966 lors d’une opération chirurgicale, a stoppé net les ambitions lunaires soviétiques. Mais que se serait-il passé si le concepteur était resté aux commandes ? La série propose ainsi une uchronie où ses fusées fonctionnent enfin et devancent la NASA sur la Lune.

Cette réussite fictive vient alimenter une nouvelle forme de paranoïa au sein du régime : préserver coûte que coûte l’anonymat du Chief Designer afin de sécuriser le programme. Par ailleurs, c’est ce personnage, à la croisée des sphères politique, scientifique et sécuritaire, qui incarne magistralement la tension entre progrès technique et jeux d’influences, tout en rêvant désormais… d’atteindre Vénus.

En définitive, si Ifans, par son jeu tout en nuances, apparaît comme « L’arme secrète de Star City », c’est bien parce qu’il fait vibrer toute l’ambiguïté d’un héros tiraillé entre ambitions cosmiques et menaces terrestres.