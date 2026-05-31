Les fans de Yellowstone débattent sur le moment où la série a touché le fond

Les amateurs de la série Yellowstone débattent activement pour déterminer à quel moment le programme a connu sa période la plus faible, chacun avançant ses arguments sur l’évolution du scénario et des personnages au fil des saisons.

Tl;dr La saison 5 de Yellowstone est vivement critiquée.

est vivement critiquée. Plusieurs moments « nadir » divisent la communauté.

La qualité d’écriture est jugée en déclin depuis longtemps.

Les fans face au déclin de Yellowstone

Depuis ses débuts, la série Yellowstone, signée Taylor Sheridan, a captivé un public large grâce à une recette mêlant drames familiaux et affrontements typiquement western. Pourtant, derrière le succès d’audience, un sentiment de désenchantement s’est peu à peu installé chez de nombreux fidèles. La cause ? Un déclin perçu dans la qualité d’écriture et des choix scénaristiques discutables, au point que la question du pire moment de la série anime désormais les débats sur Reddit.

Saison 5 : le coup de grâce selon les spectateurs

Difficile d’ignorer l’ampleur des critiques visant la saison 5. Pour beaucoup, elle marque une rupture nette avec ce qui faisait le charme initial de la série. Parmi les griefs évoqués, l’irruption plus marquée de Taylor Sheridan lui-même sous les traits de Travis Wheatley n’a pas été du goût des internautes. « Le point le plus bas pour moi reste cette partie de strip-poker avec Beth Dutton — absolument gênant », confie un utilisateur, qui déplore également ce qu’il perçoit comme un « auto-insert » sans subtilité. D’autres soulignent le manque de direction : « Saison 5 ne savait tout simplement plus où elle allait… L’écriture s’est effondrée. »

Au fil des échanges, il ressort que nombre d’entre eux ont décroché avant même la conclusion, jugeant l’ensemble comme une succession d’arcs sans cohérence ni enjeu réel. Quelques voix regrettent amèrement le traitement réservé aux personnages phares comme John Dutton et ses enfants après l’élection du patriarche au poste de gouverneur, estimant que tout réalisme avait alors disparu.

Des « sauts de requin » bien antérieurs ?

Cependant, il serait réducteur d’imputer tous les maux à la dernière saison seulement. Certains nostalgiques situent le véritable basculement bien plus tôt. À titre d’exemple, le complot raté contre toute la famille Dutton lors du final explosif de la saison 3 est régulièrement cité comme une perte irréversible de crédibilité : « Là où tous survivent malgré tout… c’était trop pour moi », résume un intervenant.

Voici quelques autres passages considérés comme problématiques par les fans :

L’absence inexpliquée du frère aîné Lee Dutton dès le pilote.

L’intrigue non résolue du planeur piégé à la bombe par Kayce Dutton.

Autant d’événements qui nourrissent aujourd’hui encore débats et regrets autour d’une série dont le potentiel semblait immense à ses débuts.

L’héritage incertain d’un phénomène télévisuel

Ce tourbillon critique autour des « pires moments » traduit moins une hostilité qu’un attachement déçu : après avoir tant promis et fasciné, Yellowstone laisse chez beaucoup l’impression amère d’une œuvre ayant manqué sa sortie aussi bien que son virage narratif. La légende moderne du Montana continue cependant à faire parler d’elle — preuve ultime que même au creux de la vague, certains phénomènes ne disparaissent jamais vraiment.