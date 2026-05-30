Les fans de Yellowstone s’interrogent : Marshals est-il vraiment un spin-off réussi ?

Les amateurs de la série Yellowstone s’interrogent actuellement sur la qualité de Marshals, son dernier spin-off. Entre enthousiasme et critiques, le débat fait rage au sein de la communauté quant à la réussite de cette nouvelle déclinaison.

Tl;dr Série « Marshals » divise profondément les fans.

Succès d’audience malgré de nombreuses critiques.

Comparaisons constantes avec « Yellowstone » compliquent la réception.

Un spin-off qui fait débat

Les discussions ne tarissent pas autour de « Marshals », cette nouvelle série dérivée de l’univers de « Yellowstone ». Si la production signée CBS connaît un succès d’audience indiscutable — elle a été renouvelée dès son lancement et s’est hissée, selon Variety, au rang de série inédite la plus suivie de la saison —, le public, lui, reste extrêmement partagé. Sur le forum Reddit dédié à Yellowstone, les fils de discussion pullulent et témoignent du scepticisme, voire du rejet que suscite ce spin-off.

L’attente déçue des fans fidèles à Yellowstone

Nombreux sont les spectateurs qui espéraient retrouver l’esprit intense et cinématographique de la série-mère. Or, avec un positionnement assumé de série procédurale policière de network, à l’image des incontournables « NCIS » ou « Criminal Minds », Paramount a pris une direction différente. Résultat : certains se sentent floués. Un internaute résume ainsi : « Marshals n’est qu’un cop show » », tandis qu’un autre nuance : « C’est générique, certes, mais tout à fait correct » ». Mais ceux qui attendaient un drame premium à la hauteur de « Yellowstone » restent sur leur faim.

Au fil des échanges, un constat émerge : le détachement relatif de Taylor Sheridan, créateur adulé par les fans, mais peu impliqué dans « Marshals » en dehors d’un rôle consultatif, expliquerait cette dissonance stylistique ressentie par beaucoup. Les personnages issus de son univers peinent à convaincre lorsqu’ils prononcent des dialogues convenus et formatés pour la télévision grand public.

L’espoir d’une deuxième chance ?

Pour autant, il serait exagéré d’affirmer que « Marshals » fait l’unanimité contre lui. Quelques voix rappellent que même la série originale a connu ses faiblesses scénaristiques et que cette nouveauté mérite peut-être davantage d’indulgence. Certains épisodes, en particulier le dixième, renouent ponctuellement avec une énergie typiquement sheridanienne.

On pourrait alors dresser la liste suivante pour éclairer les positions :

Certains y voient un simple divertissement procédural efficace.

D’autres regrettent un manque d’âme face au modèle Yellowstone.

Quelques-uns espèrent une évolution positive en saison 2.

Pour les partisans d’une séparation nette entre les deux séries, l’essentiel reste ailleurs : il convient surtout d’accepter que « Marshals » soit jugé pour ce qu’il est — une fiction policière autonome — plutôt que comparée sans cesse à son illustre prédécesseur. Avec sa reconduction déjà actée et une base fidèle non négligeable, la série pourrait bien trouver sa propre voie… ou finir par réconcilier ses spectateurs divisés.