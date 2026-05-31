Yellowstone : le mythe du western moderne en déclin ?

Longtemps considérée comme un phénomène du western moderne, Yellowstone suscite aujourd’hui de plus en plus de critiques sur sa qualité narrative.

Tl;dr La série Yellowstone de Yellowstone, autrefois très populaire, fait désormais face à une forte vague de critiques de fans sur sa perte de qualité.

La saison 5 est souvent pointée comme un tournant négatif, notamment à cause de choix narratifs jugés incohérents et de scènes controversées impliquant ses personnages et son créateur.

Certains estiment toutefois que le déclin a commencé plus tôt, avec des intrigues mal gérées et des personnages abandonnés, malgré l’importance culturelle toujours forte de la série.

Un phénomène populaire en perte de vitesse ?

Depuis ses débuts, la série Yellowstone, signée Taylor Sheridan, a su captiver un public fidèle grâce à sa revisite moderne du western. Pourtant, difficile d’ignorer aujourd’hui le climat de déception qui règne parmi les fans. Sur Reddit, là où se cristallisent souvent les passions et les critiques, une véritable joute verbale s’est engagée pour désigner le moment précis où le show aurait « perdu son âme ». Loin de faire l’unanimité, cette discussion met en lumière la diversité des griefs… et leur virulence.

Saison 5 : point de rupture ou simple symptôme ?

Pour beaucoup, c’est la cinquième saison qui incarne ce que certains n’hésitent pas à qualifier de « chute vertigineuse » en matière d’écriture. Plusieurs internautes dénoncent notamment l’influence grandissante du créateur lui-même à l’écran. La scène de strip poker entre Beth Dutton et Travis Wheatley, incarné par Taylor Sheridan, est fréquemment citée comme le « pire moment » de la série, accusée d’illustrer un dangereux mélange entre auto-promotion maladroite et absence totale de crédibilité narrative. Un autre point d’achoppement réside dans l’évolution des personnages principaux : « John Dutton gouverneur ? Beth et John ne cachent même plus leur noirceur… On ne reconnaît plus la série », résume un participant au débat.

L’art délicat du « jump the shark »

Mais certains spectateurs estiment que le glissement s’est amorcé bien avant. Parmi les épisodes contestés, figurent :

L’intrigue d’assassinat raté orchestrée par Garrett Randall, père biologique de Jamie Dutton .

. L’affaire jamais élucidée du « bomb on plane » impliquant Kayce Dutton .

. L’éviction rapide et quasi-oubliée du personnage de Lee Dutton, pourtant fils aîné.

Pour certains, ces choix narratifs relèvent déjà d’une forme de « point de non-retour ». L’un va même jusqu’à affirmer que le show aurait franchi sa limite… dès le pilote.

Bilan nuancé pour un monument télévisuel

Face à ces polémiques, difficile d’ignorer l’impact phénoménal qu’a eu Yellowstone. Toutefois, force est de constater que la magie initiale semble s’être dissipée pour une partie significative du public. Entre expérimentations scénaristiques discutables et gestion hasardeuse des personnages emblématiques, la série interroge désormais autant qu’elle fascine. Une chose est sûre : les débats passionnés autour du point bas ultime témoignent aussi, à leur manière, de l’importance culturelle acquise par cet univers singulier.