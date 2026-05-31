Sur Apple TV, Star City dévoile les débuts inattendus d’un personnage de For All Mankind

La série Star City, prochainement diffusée sur Apple TV, racontera les débuts inattendus d’un personnage marquant de For All Mankind, offrant aux spectateurs une plongée inédite dans l’univers étendu de la célèbre saga spatiale.

Tl;dr « Star City » explore la conquête lunaire côté soviétique.

Anastasia Belikova devient une héroïne complexe et nuancée.

Série disponible chaque vendredi sur Apple TV.

Un regard neuf sur la course à la Lune

Alors que l’ultime saison de For All Mankind s’annonce pour l’an prochain, l’univers imaginé par Apple TV prend un nouvel élan avec Star City. Cette série dérivée ne se contente pas de surfer sur le succès de sa grande sœur : elle revisite avec audace la conquête spatiale en s’installant au cœur du bloc soviétique, à contre-courant des récits habituels.

Anastasia Belikova : d’ombre à lumière

Si dans For All Mankind, la figure d’Anastasia Belikova n’était qu’une silhouette aperçue au détour d’un reportage d’époque, ici, tout change. Désormais incarnée par Alice Englert, elle se hisse au premier plan, devenant la première femme à poser le pied sur la Lune dans cette uchronie. Cette ascension inattendue intrigue : rien ne prédisposait Anastasia à remplacer la téméraire Yana Akhmatova, initialement choisie pour cette mission. Mais une accusation de trahison – typique des suspicions qui gangrenaient l’époque – redistribue les cartes. Face à ces remous internes, c’est finalement une candidate jugée plus malléable qui embarque.

Bureaucratie, paranoïa et courage en orbite

Avec un mélange assumé de thriller paranoïaque à la « Chernobyl » et de tensions façon « The Americans », le récit dépeint les manœuvres politiques et les failles humaines au sein du programme spatial soviétique. La série va même plus loin en exposant les coulisses du recrutement des cosmonautes : rivalités larvées, surveillance constante et missions risquées se mêlent. On découvre ainsi :

L’entraînement express imposé par le mystérieux Chief Designer (Rhys Ifans).

La défiance palpable entre Anastasia et Valya Markelov.

L’épreuve du feu vécue lors d’une panne majeure en orbite.

Une étoile montante pour Apple TV ?

Au fil des épisodes – chaque vendredi sur Apple TV –, Star City démontre qu’elle sait densifier ses personnages secondaires autant que ses intrigues principales. Là où jadis Anastasia n’était qu’un visage souriant sous un casque, elle s’impose aujourd’hui comme une héroïne complexe, portée par une écriture subtile et sans manichéisme. Un virage narratif aussi risqué que prometteur pour cette plongée dans l’envers méconnu de la conquête spatiale.