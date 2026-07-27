ChatGPT Voice passe à l’action : l’IA peut désormais piloter votre ordinateur

OpenAI ajoute le mode vocal à l’app desktop de ChatGPT. Cette fois, la voix ne sert plus juste à parler, elle peut aussi agir sur l’ordinateur.

En bref OpenAI transforme ChatGPT Voice en assistant capable d’effectuer des actions sur ordinateur.

La nouvelle version permet de piloter des applications, d’analyser l’écran et d’enchaîner des tâches complexes.

La course aux assistants vocaux autonomes s’intensifie face à des concurrents comme Anthropic.

Parler à une IA, on connaissait. Lui parler pour qu’elle fasse vraiment des choses sur votre machine, là, ça devient tout de suite plus concret. Avec sa mise à jour desktop, OpenAI transforme ChatGPT Voice en outil d’action, pas juste en gadget de conversation.

La voix ne fait plus semblant

Depuis la semaine dernière, l’application bureau de ChatGPT prend en charge ce mode vocal et permet de piloter des agents IA pour effectuer des tâches sur ordinateur. Le point intéressant, c’est la montée en puissance sur les commandes longues, celles qui enchaînent plusieurs étapes d’un coup. Et si l’IA a besoin d’une validation ou d’un détail, elle peut revenir vers l’utilisateur. Bref, on sort du simple échange vocal sympa.

Cette mise à jour repose sur la nouvelle famille de modèles vocaux ChatGPT-Live, lancée plus tôt ce mois-ci par OpenAI. Le nom importe peu, au fond. Ce qui compte, c’est l’idée d’une voix qui ne se contente plus d’écouter.

Ce que l’application peut vraiment aller chercher

Le mode vocal fonctionne avec ChatGPT Work et Codex. Il peut aussi utiliser des capacités de computer use pour aller consulter des sites web et des applications. Dit autrement, la voix sert d’interface pour déclencher des actions dans l’environnement de travail.

Sur macOS, OpenAI ajoute en plus Appshots. Cette fonction autorise l’app à accéder à ce qui s’affiche à l’écran, y compris l’alt-text. C’est potentiellement très pratique, et franchement plus ambitieux que la simple dictée.

Le mobile avait la voix, pas les mains

Le contraste avec la version smartphone est net. Au lancement, ChatGPT Voice sur mobile misait surtout sur des conversations plus naturelles, avec une meilleure gestion des interruptions. C’était plus fluide, oui, mais pas pensé pour agir directement sur le téléphone.

Sur desktop, l’histoire change. Vous pouvez dicter une consigne plus lourde, avec plusieurs actions à la suite, et laisser l’outil dérouler. C’est là que la mise à jour devient importante.

Une démo très dev, et une bataille déjà lancée

Dans sa vidéo de démonstration, OpenAI montre un développeur demandant en une seule commande de créer un nouveau thread, préparer une pull request et trouver la cause racine d’un bug. Le genre de séquence qui parle tout de suite aux gens qui vivent dans leur IDE.

Et il y a aussi un pont avec l’iPhone. OpenAI précise que les utilisateurs peuvent se servir de ChatGPT Voice dans Codex depuis l’app iOS, via un accès distant.

En face, Anthropic n’attend pas. Sa voix pour Claude a elle aussi été mise à jour et peut s’appuyer sur les modèles Haiku, Opus et Sonnet pour accomplir des tâches dans Canva, Notion, Slack, Calendar ou Gmail. La course à l’assistant vocal qui agit vraiment est lancée. Et cette fois, ce n’est pas juste du blabla.