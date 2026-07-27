La facture des puces Qualcomm va grimper

Qualcomm prépare une hausse à deux chiffres sur ses puces expédiées après le 1er septembre. Smartphones, PC et objets connectés sont concernés.

En bref Qualcomm prévoirait une hausse de prix de ses processeurs dès septembre 2026 à cause de la hausse des coûts.

Cette augmentation pourrait toucher les smartphones, PC et objets connectés utilisant ses puces.

Les fabricants pourraient répercuter ces coûts supplémentaires sur les consommateurs.

Le couperet, c’est le 1er septembre 2026. Qualcomm préparerait une hausse de prix à deux chiffres sur ses processeurs et, détail qui compte, elle viserait les produits expédiés après cette date. Pour tous les constructeurs qui empilent ses puces dans leurs appareils, le message est limpide.

Le 1er septembre, vraie ligne rouge

Bloomberg indique que Qualcomm a déjà prévenu ses clients par courrier. La société appliquerait ses nouveaux tarifs aux livraisons qui partiront après le 1er septembre, pas à un vague horizon plus tard dans l’année. Résultat, la hausse n’est plus une rumeur lointaine, c’est une échéance commerciale très concrète.

Ce point de calendrier change pas mal de choses. Si vous attendez un nouveau smartphone, un PC sous Copilot+ ou un accessoire connecté basé sur une puce Qualcomm, il y a un risque très clair de voir les tarifs remonter chez plusieurs marques. Pas forcément partout, pas forcément au même rythme, mais l’onde de choc peut être large.

Pourquoi Qualcomm serre la vis ?

Qualcomm aurait expliqué à ses clients qu’il ne pouvait plus absorber la hausse du coût des composants. Le groupe aurait aussi tenté de trouver des pièces de remplacement auprès de nouvelles sources, sans réussir à compenser le problème. Et quand un acteur de cette taille dit qu’il ne peut plus encaisser, on comprend vite que la marge de manœuvre est maigre.

Derrière, il y a aussi TSMC, qui fabrique l’essentiel des puces de Qualcomm et traverse des contraintes d’approvisionnement. Même combat dans une bonne partie de la tech, avec des pénuries de mémoire et de composants nourries par la demande énorme des data centers liés à l’IA. Bref, la facture remonte à toute la chaîne.

Des smartphones aux PC, l’effet domino

On pense d’abord à Android, forcément. Qualcomm domine toujours le terrain des processeurs pour smartphones haut de gamme, et ses puces équipent une grosse partie du marché. Chez Samsung, la famille Galaxy est directement concernée, y compris les récents Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 et Flip 8.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Les puces de Qualcomm se retrouvent aussi dans les PC Microsoft Copilot+ et dans des wearables comme les lunettes connectées Ray-Ban de Meta. Donc non, ce n’est pas juste un sujet pour les fans de mobiles. C’est tout un pan du hardware grand public qui peut prendre un coup.

Des ventes sous pression malgré un trimestre solide

Le plus intéressant, c’est le contraste. Cette année, les ventes de Qualcomm auraient reculé, non pas parce que les clients n’en veulent plus, mais parce qu’ils n’arrivent pas à produire autant d’appareils à cause des pénuries. C’est le genre de paradoxe très 2026.

Et pourtant, le groupe a publié un chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2026 au-dessus des prévisions. Une bonne perf sur le papier, mais pas assez pour éviter le relèvement des prix. Quand même, ça dit une chose simple, la pression reste forte et c’est souvent le consommateur qui finit par la sentir.