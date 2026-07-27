IP68 sur votre smartphone : une promesse étanche assez trompeuse

Le logo IP68 rassure, mais il ne fait pas de votre smartphone un objet aquatique. Entre tests très cadrés et garanties floues, le piège est réel.

En bref IP68 ne veut pas dire étanche partout.

Les tests sont très loin du réel.

La garantie exclut souvent les liquides.

Le problème, c’est que IP68 sonne comme une promesse béton alors que votre téléphone n’est pas un masque de plongée. Et quand il prend l’eau, la mauvaise surprise arrive vite, parce que la garantie ne suit généralement pas.

Le badge IP ne raconte qu’une partie de l’histoire

Derrière ces deux lettres, il y a une norme mise au point par l’International Electrotechnical Commission. Le premier chiffre mesure la résistance aux solides, comme la poussière, et 6 est le maximum. Le second concerne l’eau, avec 9 comme niveau le plus élevé. Quand vous voyez un X au premier emplacement, ça veut juste dire que la protection contre la poussière n’a pas été testée.

Là où ça se complique, c’est avec IPX8. IPX7 correspond à une immersion jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes. Pour IPX8, en revanche, les détails dépendent largement du fabricant. La seule vraie borne commune, c’est plus d’un mètre. Pour le reste, profondeur et durée changent selon les modèles. Les iPhone récents montent jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes, quand d’anciens modèles se limitent à 2 à 4 mètres, tout en affichant eux aussi IP68. Voilà le genre de détail qui change tout.

Les tests n’ont presque rien à voir avec la vraie vie

En labo, l’eau utilisée n’est ni salée, ni boueuse, ni chlorée, ni chaude. Elle ne bouge pas, et le téléphone est immergé en douceur. Bon, autant dire qu’on est loin d’une chute dans une piscine, d’un plongeon raté ou d’un smartphone oublié au bord de la mer.

Résultat, ces promesses de résistance à l’eau collent mal aux usages réels. Dès que l’environnement sort du cadre ultra propre du test, pas mal de variables entrent en jeu. Et c’est souvent là que ça casse.

Même un téléphone costaud peut finir noyé

Autre détail qu’on oublie vite, l’appareil testé est neuf. Pas celui qui a déjà pris quelques chocs dans votre poche, sur le carrelage ou au fond d’un sac. Même avec une coque correcte, chaque impact peut provoquer des dégâts minuscules, invisibles, mais suffisants pour changer la donne face à l’eau.

C’est aussi pour ça que des marques comme OnePlus, pourtant promptes à vanter la robustesse de leurs appareils, excluent les dégâts liés aux liquides de leur garantie. Clairement, le message marketing est rassurant, le SAV beaucoup moins.

IP69 ne règle pas le problème

Et non, passer à IP69 ne transforme pas votre smartphone en sous-marin. Ces modèles existent, même s’ils restent rares, mais le 9 ne veut pas dire meilleure immersion.

Il indique une résistance à des jets d’eau chauds et à haute pression. Pas une protection supplémentaire sous l’eau. En gros, peu importe l’indice affiché, mieux vaut garder votre téléphone loin de la piscine. C’est moins fun, mais c’est le vrai mode de survie.