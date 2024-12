ChatGPT devient accessible par téléphone avec le numéro 1-800-CHATGPT

OpenAI innove en offrant désormais aux utilisateurs un accès direct à ChatGPT par téléphone, via le numéro 1-800-CHATGPT, pour des échanges gratuits et limités.

Tl;dr OpenAI a lancé un service téléphonique permettant d’appeler ChatGPT gratuitement via le numéro 1-800-CHATGPT, avec 15 minutes d’accès par mois.

Le système utilise l’API Realtime d’OpenAI et GPT-4 mini pour offrir des interactions simples via téléphone et WhatsApp.

Cette fonctionnalité vise à rendre l’IA plus accessible tout en évitant l’utilisation des appels pour entraîner les modèles de langage.

Une nouvelle façon d’interagir avec ChatGPT

Depuis quelques jours, OpenAI a introduit un service unique qui permet aux utilisateurs de contacter ChatGPT par… téléphone. Accessible aux États-Unis via le numéro 1-800-CHATGPT, cette fonctionnalité offre jusqu’à 15 minutes d’interaction gratuite chaque mois. L’idée derrière ce lancement est de rendre l’IA plus accessible, en particulier pour ceux qui n’ont pas d’accès facile à Internet ou préfèrent une interface plus familière, comme le téléphone. Ce service peut être utilisé par n’importe quel numéro, tant que la limite mensuelle de 15 minutes n’est pas dépassée, et une solution astucieuse permet même de contourner cette contrainte avec des numéros alternatifs. En parallèle, OpenAI permet aussi des interactions via WhatsApp à l’échelle mondiale, en intégrant GPT-4 mini.

Le rôle de l’API en temps réel

Le système téléphonique repose sur l’API Realtime d’OpenAI, qui permet d’effectuer des appels en temps réel. Cette technologie est spécialement conçue pour traiter des requêtes instantanées, un aspect crucial pour une expérience utilisateur fluide pendant les appels. En utilisant cette API, OpenAI a pu simplifier la communication avec ChatGPT et rendre son interaction plus naturelle. Les appels sont ainsi rendus possibles de manière transparente et efficace, tout en offrant aux utilisateurs une alternative à la version web plus complexe. Cette innovation représente un pas important pour OpenAI, qui cherche à démocratiser l’accès à l’IA en la rendant plus intuitive et accessible.

Un pas important pour l’adoption de l’IA

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie d’OpenAI visant à attirer de nouveaux utilisateurs vers l’intelligence artificielle, notamment ceux qui pourraient se sentir intimidés par les interfaces traditionnelles. Le numéro 1-800-CHATGPT offre une expérience simplifiée et peu coûteuse pour essayer l’IA, ce qui facilite sa découverte. Contrairement à la version web, qui propose une gamme de fonctionnalités avancées et personnalisables, cette version téléphone se concentre sur une interaction basique mais accessible. OpenAI espère que cette approche incitera les utilisateurs à se familiariser avec ChatGPT, augmentant ainsi son adoption. De plus, cette fonctionnalité peut aussi servir de point d’entrée pour les utilisateurs qui souhaiteront ensuite passer à des versions plus sophistiquées.

Un retour vers le passé et une évolution des technologies

Le lancement de ce service rappelle un projet similaire lancé par Google en 2007, le GOOG-411. Ce service proposait une assistance téléphonique gratuite pour des informations dans l’annuaire, un concept qui a disparu en 2010. Selon certains experts, cette disparition serait due au fait que Google avait collecté suffisamment de données vocales pour améliorer sa reconnaissance vocale. Cependant, contrairement à ce qu’avait fait Google, OpenAI a assuré qu’elle n’utiliserait pas ces appels pour entraîner ses modèles de langage. Cette distinction est importante, car elle marque une différence dans l’approche de la collecte de données et souligne l’attention qu’OpenAI accorde à la confidentialité des utilisateurs tout en offrant un service innovant.