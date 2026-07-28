L’astuce simple pour améliorer la qualité audio sur YouTube Music

En bref YouTube Music limite le son par défaut.

Le meilleur réglage demande un abonnement.

Les anciens téléchargements doivent être refaits.

Vous écoutez peut-être YouTube Music en qualité bridée sans le savoir. Par défaut, le service reste sur Normal, avec un débit qui plafonne à 128 kbps. Pour dépanner, ça passe. Pour vraiment profiter d’un bon casque ou d’enceintes correctes, beaucoup moins.

Le son par défaut est plus limité qu’on l’imagine

Le meilleur réglage proposé par YouTube Music monte à 256 kbps. Ce n’est toujours pas du lossless, et il faut le dire franchement : si vous cherchez une qualité audio irréprochable, des services comme Apple Music, Tidal, Amazon Music ou Spotify font mieux. Mais YouTube Music garde un vrai avantage ailleurs, avec ses uploads non officiels, ses lives, ses remixes et ses morceaux rares. Pour ce terrain-là, il reste très pratique.

Et la différence entre 128 et 256 kbps peut s’entendre. Pas sur n’importe quoi, pas sur n’importe quel matos, mais avec une bonne paire d’écouteurs, le rendu paraît plus propre. Le revers est simple : ça consomme plus de données. Donc, mieux vaut avoir une connexion solide et un forfait qui tient la route.

Le vrai verrou, c’est l’abonnement

Là, il y a un piège. Le réglage audio le plus élevé n’est pas ouvert à tout le monde. Il faut payer YouTube Music Premium, à partir d’environ 11 euros (12$) par mois, ou YouTube Premium, à partir d’environ 15 euros (16$) par mois. Sans ça, vous restez bloqué sur la qualité normale. Résultat, le meilleur son est là, mais derrière un mur payant.

Sur mobile, le réglage se fait en quelques taps

Sur Android et sur iPhone, les options ne sont pas rangées exactement au même endroit, mais l’idée reste la même. Dans l’app YouTube Music, il faut toucher votre photo de profil, puis aller dans les paramètres.

Ensuite, sur Android, passez par Économie de données. Sur iPhone, il faut ouvrir Lecture et restrictions. Dans les deux cas, vous pouvez modifier la qualité audio sur réseau mobile et en Wi-Fi, puis choisir High ou Always High. Le premier utilise 256 kbps si la connexion suit. Le second essaie de garder ce niveau même quand le réseau est moins stable. Bref, c’est juste quelques taps, mais ça change vraiment l’écoute.

Les téléchargements ont un piège très concret

Tant qu’à faire, autant régler aussi la qualité des morceaux téléchargés. Le chemin passe par photo de profil, paramètres, puis Téléchargement et stockage, avant de choisir la qualité audio sur High. Là aussi, vous récupérez le débit à 256 kbps.

Mais les morceaux déjà stockés hors ligne ne se mettent pas à jour tout seuls. Il faut supprimer les anciens téléchargements puis les récupérer de nouveau, soit en une fois depuis ce menu, soit piste par piste dans votre bibliothèque. Un détail un peu pénible, oui. Mais si vous payez pour une meilleure qualité, autant ne pas écouter les vieux fichiers compressés.